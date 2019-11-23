「光復香港」不如修補社區　「時代革命」不及改善民生

最近數月，在街頭巷尾聽得最多的口號，莫過於「光復香港，時代革命」八個字。反對《逃犯條例》修訂運動由最初的「撤回惡法」，很快便演變成「五大訴求，缺一不可」以及「光復香港，時代革命」等的口號，甚至有區議會選舉參選人在報名時，在政綱上打正旗號寫上此八字口號，給選舉主任來函質詢，最終雖然獲得確認提名資格，卻已一度引起外界憂慮DQ紅線會愈收愈窄。「01觀點」早已指出，「光復香港，時代革命」語意空泛，當局審視參選人資格時，應以宜鬆不宜緊之態度處理，不過我們亦要明確指出，如果有人打着「光復香港，時代革命」旗號，試圖把區議會此種處理地區民生事務之架構變成政治角力場所，只會加深社區中之政治對立，並不正當，亦不利於社區建設及治理。

記得首先提出「光復香港，時代革命」此口號的，是2016年立法會新界東補選，代表本土民主前線的梁天琦。上句「光復香港」，取自於當時本土派於各區發動針對自由行旅客及水貨客之「光復行動」，有將本來的社區從外來旅客中奪回之意味，本來便與在地的社區民生議題息息相關。當然，從「光復社區」到「光復香港」，意義有否出現本質上之變化，梁天琦未有仔細說明。有左派報章以其曾主張港獨之言論，推論「光復香港」便是「搞港獨」，又有人指於反修例運動中雖有小部份零星有提出「港獨」訴求，但高叫「光復香港」之大部份人都不支持港獨。這令「光復香港」此四字出現頗大的灰色地帶，任正反不同政見的人自行詮釋，亦因此呈現兩極之解讀結果。

「光復香港，時代革命」是在2016年由香港本土社運人士梁天琦提出的口號，經過此次風波得到廣泛傳播。（Reuters）

至於下句「時代革命」，本為「世代革命」。梁天琦指其意思是年輕世代以行動作出改變及革新，後來更將「世代」改成「時代」，因其欲強調不同年齡者都可以參與行動。當然，「革命」本身便有流血暴力革命，推翻現有政權之意味，如此會觸動中央政府之神經，實屬自然。不過「革命」亦有猛烈改變現況之意思，例如19世紀初及中葉之兩度工業革命、上世紀60年代性觀念解放的性革命、近年的資訊革命等。這又導致另一個極大的灰色地帶出現，供不同政見者詮釋及發揮，結果出現由「港獨」到「改變」之不同解讀。

誠然，選舉主任在此灰色地帶中追問各候選人提出「光復香港，時代革命」是否「港獨」，有否違反《基本法》及《選舉條例》之有關條文，亦是職責所在。最終選舉主任確認該等候選人提名有效，也確立了提出「光復香港，時代革命」於法理上並非DQ候選人之必然條件。選民亦應睜開雪亮之眼睛，仔細研判該等候選人除了高叫口號外，有否切切實實為當區的民生事務付出過。「光復香港，時代革命」之所以有人人言殊之解讀，正因為其內容空泛，不着邊際，旁人看不出個所以來。當然，以區議會選舉之層面，候選人也可以辯稱，「光復香港」為光復香港各個受水貨客、公園大媽，甚至被現任議員忽視導致民生凋零的社區，「時代革命」為去舊迎新，為社區帶來新氣象的意思。然而各種辯解或解讀，終究都只是一場文字遊戲，對於建設社區並無任何實質意思。

九龍城樂民選區參選人林正軒，在選舉政綱寫上「光復香港 時代革命」、「願榮光歸香港」等字句，最終選舉主任在未有查詢其政綱下通知其提名有效。（林正軒facebook）

與其執着於「光復香港，時代革命」這個內容空泛、人人言殊的口號，候選人應當明白區議會是一個為社區服務，要以實幹民生贏取選民支持的地方，參與選舉就該對社區有承擔，並非單靠幾句口號，試圖以沸騰的政治大氣候掩蓋他們在社區深耕細作之努力的取巧行為。在今日社會甚為兩極之下，作為區議員更應以修補撕裂作為己任，而非以政治議題挑撥社區中的裂痕。事實上，不論政見是黃是藍，都不能否認共同建設社區，促進治理質素是區議會的首要職能，而區議員應是其忠實的執行者。讓區議會回歸民生，勿以空泛的政治口號進入社區將之變成政治角力場，方是選民本周日的共同方向。