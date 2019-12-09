民陣示威和平落幕　激進之風仍須警惕

周日（8日），民陣發起「12.8國際人權日」遊行，是民陣數月來首次獲警方發出「不反對通知書」的遊行。遊行前，我們曾寄語希望遊行人士和警方都能克制，令遊行能和平順利完結，讓香港社會再次看到未來。整體而言遊行大致和平結束，未有出現令人擔憂的暴力事件。同樣周一（9日）暴力示威者再次呼籲「大三罷」，亦未有出現大型堵路和破壞公共交通事件，確實令香港人感到振奮。我們必須再次提醒社會各界，暴力抗爭不能為香港尋找出路，應當珍惜和平的香港社會。尤其是周日警察檢出真槍，及終審法院和高等法院遭投擲汽油彈縱火，警惕社會必須阻止激進暴力的風氣滋長。

香港經歷了近6個月的暴力騷亂後，各界都深切希望能盡快回復和平。「香港01」一直呼籲社會要秉持「和理非」精神。過去的區議會選舉在和平中完結，令不少香港人重新看到和平的希望，值得香港人鼓舞。

下午約4時半，遊行對伍抵達遮打花園外，民陣糾察、候任中西區區議員葉錦龍表示，遊行結束後沒有集會，呼籲遊行人士抵達遮打道後，遵從糾察指示下離開。（吳倬安攝）

繼區選後 再踏一步

周日民陣發起的「12.8國際人權日」遊行，是區議會選舉後首個大型公眾遊行。按民陣公布有80萬人參加，而警方指最高峰時有約18萬人。無論具體數字如何，周日所見，港島街上的確布滿人群，屬於近期少見的合法大型遊行。在經歷了多個月的暴力示威後，香港社會已歷盡暴力破壞，堵路、縱火、破壞公共交通、隨處可見的私了等，都已違背了整場反修例運動追求民主自由的宗旨。暴力示威者在經濟上造成嚴重破壞，更對香港法治和秩序構成嚴重威脅，甚至令不少市民得擔心人身安全。要解決香港的種種問題，政府應用心傾聽民意，但同時市民亦應明白社會急須回復秩序，不能再任由暴力騎劫訴求、讓極端主義代替理性。

所幸的是，周日遊行民陣和警方都有各自努力，令遊行能和平順利結束。警方大體克制，而且在保安方面準備充足，例如控制制高點，讓好事之徒難以製造更大混亂。民陣亦配合安排200人的糾察隊控制秩序，遊行完結後積極勸喻示威者和平離去。與早前的大型公眾活動相比，周日的遊行秩序已算不俗。我們曾經寄語在區議會選舉後，香港社會能回歸理性，務實討論如何處理社會訴求。周日的遊行繼區議會選舉和平完成後，算再走出一步。所有「和理非」和政府亦應深切反思暴力示威的後果，繼續將社會推回正軌，堅持「和理非」精神。

然而，周日亦有跡象，顯示社會上的暴力未完全平息，甚至可能有示威者心存僥倖，企圖以激進手法重挑暴力浪潮。周日早上，警方根據線報突擊搜查多個地址，檢獲包括一支9mm半自動手槍、3把匕首及軍刀等大殺傷力武器，更是整場示威以來首次檢得槍械，令社會捏一把冷汗，擔心「勇武派」企圖為暴力提供「燃料」。周一（12月9日），亦有部分零星的暴力示威者堵路、阻礙地鐵車門、破壞商店等，意圖「重施故技」再推動「強制三罷」。

崇光百貨外擠滿了出席遊行的市民。（盧翊銘攝）

我們多次指出，「勇武有用」以至於「攬炒論」都只是空中樓閣的水中月，無法推動社會進步。各界均應盡好本分抵制暴力：警方盡其所能拘捕真正對社會安全做成威脅的犯罪分子；「和理非」切勿再為暴力開脫，須勇敢指出其不是；暴力示威者及其附和者也要放棄不切實際的幻想，不要再沉迷街頭暴力，賭上前程甚至生命，並犧牲社會整體利益。

我們一直強調「殺君馬仔道旁兒也」的道理，社會若將暴力示威浪漫化為「革命」，將激進示威者美化為「英雄」，即使其出於真心欣賞年輕人的勇氣，或是另懷私心「消費」年輕人，客觀而言都是在慫恿年輕人犯法，更可能令他們抱憾終生，令其家庭承受損失。周日遊行時，疑有人向終審法院和高等法院投擲汽油彈縱火，並一邊高呼「法治已死」，我們亦不妨反思，自己的行為及主張是否也有分在破壞法治？

香港社會發展至此已是既成事實，但一次大亂也令香港人反省甚多，並認清應走之路。我們寄望社會各界能認真反思問題所在，切勿再使香港磋跎歲月。