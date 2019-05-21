【倚天屠龍記2019】港劇江河日下　沒有方法起死回生？

為什麼香港電視劇的橋段來來去去總是那些？假如「大台」繼2001年吳啟華版《倚天屠龍記》後，翻拍這部劇集，它是否夠膽起用新晉演員飾演張無忌和趙敏？上述問題，假如沒有思維上的改變，恐怕不易有令人驚喜的答案。我們難免慨嘆，何以昔日的影視王國會淪落至此。

近年，無綫劇集偶有令人着迷的橋段，《巾幗梟雄》和《溏心風暴》這些主打家族權鬥的劇集，便有不俗收視。但正如「01觀點」曾經批評，理想橋段總不能流水作業式不斷推出續集，若無法推陳出新，實際上只是狗尾續貂，導致起初對這類劇集感興趣的觀眾，也會因新意欠奉而逐漸失去耐性。

另一問題是欠缺新面孔，主角來來去去都是那些人。以即將在6月10日首播的《白色強人》為例，主角郭晉安和馬國明分別54和45歲；被視為「當家花旦」、分別38和36歲的唐詩詠和李佳芯雖較年輕，但相比內地製作公司動輒起用「90後」演員，無綫顯然保守得多。

這裏沒有貶低資深演員的意思，他們歷經艱辛練得「一身好武功」，演技肯定較有保證。不過，過度重視資深演員，多少會扼殺年輕演員的上流空間，例如在2010年入行的無綫女演員石天欣，便是由於常常被安排飾演妓女或強姦受害者角色，最終在四年後憤而辭職。

大膽起用新人，老闆或要承擔投資失敗的風險，強行為之需要膽識。唯必須指出，內地演藝界的例子證明，只要有機會，年輕演員未必不能擔當重任。在新版《倚天屠龍記》中飾演趙敏和周芷若的陳鈺琪和祝緒丹，分別只有26和27歲，而飾演男主角張無忌的曾舜晞，以及「小昭」許雅婷（來自香港），更分別只得21和24歲。這些演員看似幼嫩，但演技有板有眼，絲毫不比參演舊版《倚天》的前輩遜色，而觀眾亦能在不斷翻拍、以金庸小說為題材的劇集中，感到眼前一亮。

+ 8 + 7 + 6

香港曾經製作許多風靡中港台的劇集，這是我們的文化軟實力。不過，隨着內地影視業蓬勃發展，內地觀眾對港劇已失去昔日的崇拜和期待。在這種情況下，本地業界如果不思進取，恐怕只會被時代洪流淘汰。

中央較早前同意放寬限制，便利香港電影及電影從業員進入內地市場，措施包括不再限制中港合拍片的演員比例及內地元素。可惜的是，有關措施只適用於電影業。港府理應向中央爭取，把措施擴展至電視業，進一步拆牆鬆綁，讓屈屈不得志的本地演員，特別是年輕演員找到磨練演技的機會。

+ 4 + 3 + 2

當然，這並不是說只要開拓了內地市場，一切便萬事大吉了。本地業界畢竟還要練好內功，多自製高質素劇集。在《巾幗梟雄》、《溏心風暴》、《使徒行者》和《降魔的》之後，能引起話題的港劇不算多，內地劇集和美劇反而大行其道。本地製造人員能否想出新橋段，在競爭中殺出重圍，考驗他們的創意了。