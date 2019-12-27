警員公開記者身份證　社會須正視問題

一名警員周四（12月26日）在大埔執勤期間，故意將截查記者的身份證展示在直播鏡頭面前，涉嫌侵犯個人私隱，個人資料私隱專員公署翌日亦表示會主動調查。事件除了涉及私隱問題，警方應檢討做法外，也反映警民之間的敵對關係未見緩和。

周四大埔超級城內出現示威，一名網媒記者在直播採訪期間，遭警員截查及檢查身份證。該名警員刻意叫記者拍攝查證過程，隨後將其身份證展示在鏡頭面前，等同洩露其身份證號碼、出生日期等個人資料。

警員做法不可接受

身份證號碼等資料非常敏感，事關重大，例如可影響個人財務等。法律賦予警員檢查身份證的權力，並非容許他們將私隱資料外洩。該名警員的做法引起批評，香港記者協會及香港攝影記者協會發表聲明強烈譴責。個人資料私隱專員黃繼兒翌日指出，事件在表面上已可能觸犯個人資料保障原則，按照公署原則，公署會指示披露資料方糾正，如果事件令當事人受傷害或屬嚴重事故，亦會考慮要求向事主道歉。

然而，正如黃繼兒指出，該名記者的個人資料已經被公開及於網上直播，外洩一事其實已沒有補救機會。其實私隱外洩在不少情況下，也是這樣不可挽救，這亦正是私隱重要之處。雖然這次可能只為個別事件，但警方應該嚴肅看待問題，從嚴規管警隊紀律，不能讓事件再次發生。警方在事後表示，可向投訴警察課投訴，可能令人認為其未能正視問題之嚴重。

警員公開記者身份證後，私隱專員黃繼兒希望有關方面檢討做法，訓練指引須嚴肅。（資料圖片／高仲明攝）

關係惡劣但非藉口

另一個角度看這問題，個別警員這樣做，反映出警察與傳媒的關係緊張。在聖誕節前後的示威活動期間，不少傳媒投訴被阻礙採訪，被罵「黑記」等。周四在大埔採訪的該名記者所屬之媒體，亦曾被不少警員批評，故此該名警員如此展示其身份證，外界自然認為是出於他對該網媒的不滿。

一方面，如我們以往指出，記者採訪不能夠阻礙警方執法，甚至變相幫助示威者。在這問題上，記者與其他市民一樣，沒有特權。但另一方面，即使過去半年警察及記者可能互有敵意，這也不能成為違規或違法的藉口。在任何情況下，警員都不應該公開展示記者的身份證，洩露其個人私隱。

毋庸諱言，不少警員也是洩露私隱的受害者，個人資料在網上被公開，甚至因此而生活受滋擾。截至上周五（20日），個人資料私隱專員公署共接獲及主動發現逾4,300宗與示威相關的個案，當中36%涉及警員及其家屬，佔比最多。就此，社會不能雙重標準，而須一視同仁。洩露私隱的行徑，不論是針對記者、示威者或警員、政府官員，社會都不應該容忍。《香港人權法案》第14條保障我們的私隱，私生活、家庭、通信等不得被無理或非法侵擾。捍衛基本權利，不能因為社會爭議而偏廢。但亦因為此，即使任何一方已成「起底」受害人，也不能夠以牙還牙，洩露另一方的私隱當報復。

誠然，香港目前存在許多問題，包括監警制度未完善、經濟及政治矛盾待解決、違法示威要平息。但每個問題，我們都必須以務實之態度及冷靜的頭腦解決，若讓情緒主導，只會令問題愈來愈複雜及糾纏不清，令社會蒙受不必要的內耗及原地踏步。