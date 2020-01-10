中聯辦要帶來新景象　由改善「聯絡」工作做起

中聯辦易帥，新主任駱惠寧走馬上任成為2020新年伊始震撼政界的大新聞。對不少香港人而言，「中聯辦」三字似近又遠，其具體工作與表現都充滿神秘感。對非建制派而言，「中聯辦」的印象多是負面，甚至認為其是中央政府干預特區自治的體現。即便對於建制派而言，除了一些在圈子內的政客，很多人都不清楚「中聯辦」到底具體做什麼。對於一個負責聯繫香港社會不同持份者的駐港機構，這並不理想。

有人戲言，中聯辦的聯絡電話經常沒人應接。又據說，11月中旬時中大衝突時內地生找中聯辦協助撤離，只得到「請他們向警方求助」的回應。縱然中聯辦的工作不是接電話或協助留學生，但兩件小事折射出中聯辦在港之形象神秘，與其負責「聯絡」的定位有出入。

中聯辦全稱「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，顧名思義其最大的職能是作為中央政府與特區政府兩者的溝通橋樑。然而，中聯辦近年在香港的「聯絡」工作實在強差人意，尤其是過去兩位主任張曉明及王志民，以鬥爭思維看待非建制派，甚至被視為在政圈內「拉幫結派」，沒有為團結香港力量作努力，徒加深社會分裂。

中聯辦不應樹敵

中聯辦負責「聯絡」，當然並非一般意義上打電話或發電郵等行政工作，而是讓中央與香港有更好的溝通，維繫香港各界與持分者與中央的關係，用內地的術語即是所謂「統戰」。統戰是整合可以整合的團體和力量，減少矛盾與分歧，為共同目標奮鬥，促進合作與團結。以香港的情況而言，統戰或聯絡工作的目標是支持「一國兩制」、讓中央與香港平穩共贏，對象亦愈多愈好，不應只局限於一些狹義「愛國愛港」的建制派，也應該盡力尋求與泛民主派等社會中不同持分者「求大同，存大異」共同推進香港發展。

其實大部分的泛民主派只是爭取民主，亦不支持「港獨」這種挑戰「一國兩制」的主張。正如前港澳辦主任王光亞亦曾言，泛民主派參選立法會、做立法會議員，也是建制內的一份子。按內地的政治概念而言，泛民主派等與中央的關係，頂多只能算是「人民內部矛盾」，應當盡一切努力聯繫及協調，而非將見視為絕對對立的「敵我矛盾」。然而，中聯辦前兩位主任在這方面的工作實在是強差人意。

張曉明在任時，將政府的反對派視為敵人，排斥於統戰之外，與時任特首梁振英仿如「唱雙簧」。當年政改之爭，張曉明雖然會見泛民代表，但被梁耀忠問及中央是否容許泛民參選之時，就回應了「你們（泛民）能活著，已顯出中央的包容」。雖然張曉明事後澄清，但卻難以掩飾此句所反映的傲慢與敵對意識。此外，中聯辦在選舉時經常出動幫助建制派箍票助選，這徒然令泛民主派有被中央敵對之感。張曉明在2014年及2016年兩度捐字畫予民建聯拍賣，作為中聯辦主任公開支持建制派，更樹立壞榜樣。中聯辦在選舉公開支持部分建制派政黨，產生了拉幫結派之客觀效果，結果自然令被排斥在外的泛民主派難以與中央溝通，只會更敵視中聯辦及建制派。

張曉明經常出席鄉議局活動。（鍾偉德攝）

無謂的親疏有別

王志民於2017年時繼任主任，泛民主派中不少寄語他能一改張曉明割裂香港的做法。至今回首他雖然未有如張曉明這麼「出位」，但亦未有如何改善統戰工作。例如去年12月4日時，中聯辦支持的「國家憲法日」座談會，公開將蘋果與立場新聞拒諸門外，同樣也反映了中聯辦的敵我思維。尤其是反修例運動中，王志民沒有反映好香港的民情，更遑論與非建制派交流，最終使問題一發不可收拾。

即使在建制派之內，中聯辦也是親疏有別。有些建制派參選時獲中聯辦支持，有些卻不獲支持，已可謂公開的秘密。又如港區人大及政協，中聯辦與他們的關係密切，甚至有份推薦名單，但其挑選準則卻令人懷疑。甚至建制圈中的人也不明白，為何有些知名度低、社會支持度不足的人可獲「加持」。由於人大及政協之作用為收集民情、反映民意及聯繫中港，故此中聯辦之做法不但未能助其做好團結大多數的重要任務，亦不利中港良性互動及溝通。

中聯辦必須貼地

除了與政界的工作之外，中聯辦另一大「聯絡」對象應該是香港的普羅大眾，如實向中央反映香港社會各界的民情。然而，中聯辦過去只知道與建制政黨和商界打交通，鮮有真正體察民情，致使聯絡工作「離地」甚遠，無法助中央更立體掌握普羅大眾的民情，做到急市民所急。中聯辦長期不做好本業，只會不利「一國兩制」在香港實行。

「國家憲法日」座談會蘋果與立場新聞記者被拒諸門外。（張浩維攝）

以其地區支部為例，往往只會與社團等本地左派組織「搞關係」，拉選票，這些工作對於了解民情有多大幫助，實在令人質疑。一方面，中聯辦既很可能與社會脫節，弄不清楚香港人在想甚麼，另一方面，其亦有「自絕港人」之嫌。例如中聯辦官方網頁只簡單列出內部架構，沒有介紹各架構的工作，連絡方式亦非常有限——其電話總機更常被投訴無人接聽，或是接聽後根本未有跟進。這反映它根本不打算公開透明，讓香港人認識中聯辦的角色及職責。不論政見如何，很多香港人除了知道它的別稱為「西環」之外，根本對中聯辦沒有認識。中聯辦與香港社會兩不溝通、互不認識，交流從何談起？它又如何能真正反映民意，到好聯絡工作？

隨着中央任命在港澳系統以外的駱惠寧到任香港，反映駱惠寧很可能會為中聯辦開新局面，帶來新作風。駱惠寧履新之時言香港要「重回正軌」，其實中聯辦便須牽頭自我改革，從其最根本的「聯絡」工作做起。若能改革成功，他不但能阻止香港內部撕裂下去，亦可改善香港與內地的溝通與互動，令「一國兩制」行穩致遠。