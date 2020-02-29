孔聖堂副校網上失言　社會應信任校本機制

早前孔聖堂中學一名署理副校涉嫌發布仇警言論，周三（26日）校方發聲明，表示校董會經調查後認為涉事副校只是轉發貼文，其後知道內文有特別意思後，已即時刪除貼文，事後亦有悔意。由於該副校行為已對學校帶來嚴重負面影響，其疏忽亦不符學校高級行政人員的應有表現，校董會一致議決即時終止其署理副校長職務，但回復其教學工作。

孔聖堂中學早前成立獨立小組調查署理副校長何栢欣網上言論，決定即時終止其署理副校長之職。（資料圖片）

留任教員惹不滿

在校方議決之後，該署理副校可以留任教員的結果，仍引起部分市民不滿。周四（27日）約30名荃灣社區人士到教協抗議，全國政協副主席、前特首梁振英亦在Facebook接連批評，及去信孔聖堂中學校董會要求校方開除涉事教員。

教師的一言一行的確會影響學生，身為人師在堂上授課抑或上網發言都應謹言慎行。不論個人政見立場為何，都不能夠發表仇恨言論，必須在學生面前樹立良好榜樣。不過今次的「藏頭詩」事件，字面及藏頭意思迥異，難以一口咬定教師蓄意為之。若校方與涉事教師親身接觸，並經調查後認為教師屬無心轉發，社會也應尊重校方調查結果。校董會調查不應淪為網絡罵戰，我們也不能直覺認為「黑師有罪」，便咬定他有罪。

孔聖堂中學的講堂歷史悠久，曾邀請許多著名人物來演講。（鄧倩螢攝）

尊重校董會決定

校董會表示秉持「政治不入校門」的原則，值得肯定。同樣道理，即使表達異議者是如全國政協副主席、前特首梁振英般那樣有政治地位，校董會仍須秉持一貫原則，按既定機制處理事件。一方面教師，學校不可能宣揚暴力、散播仇恨；但另一方面社會仍須尊重機制，避免外界以群眾壓力或政治壓力影響校本決定。根據《敎育條例》，校內的日常管理，教員的任免去留，皆屬校董會的負責範圍之內。社會應給予校園在處理教師失言等事件上的自主空間，相信教育局的既定機制可以處理問題。

社會當然有言論自由，表達他們對涉事教師的不滿，梁振英也當然有權在網上及發信要求校方開除教員。但這不只是自由和權利的問題，我們也要思考怎樣才對學校、對社會才是較好。梁振英去年就將軍澳和荃灣兩間中學的事件高姿態施壓，「01觀點」當時曾提醒這名前特首應謹言慎行，不要在香港掀起鬥爭風氣。如今孔聖堂中學事件應告一段落，校方報告亦指該教員「平日教學工作勤勉盡責」，認為可回復教學工作，涉事教師更於周四（27日）登報道歉，社會若以一己立場及判斷凌駕校方，一再追擊，對學校以至教育界又有何裨益？