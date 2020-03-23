【新冠肺炎】轉移視線無法戰勝事實

美媒Daily Beast近日引述白宮官員消息指，白宮正組織政府多個機構進行「公關計劃」，集中輿論火力「統一口徑」將美國以至全球疫情爆發的原因歸咎於中國，以圖緩解對其應對疫情的質疑。無論相關報道是否屬實，美國政府近來的確拋出這種論述以應付民情，總統特朗普更多次在記者會上明確地歸咎於中國。這些措辭與政治遊戲或許可以操弄民情、將民眾的不安和不滿轉移他處，但在疫症當前，卻無助於真正保障民眾的福祉。新冠疫情只會無情地撕破了這些話術。

特朗普的話術

自2月底美國疾控中心警告新冠肺炎將於社區傳播後，美國疫情在過去一個月內急轉直下，確診數由數十宗一下子跳升至今三萬多宗，成為繼中國和意大利外最多確診數的國家。總統特朗普則一改之前稱讚中國防疫措施的口吻，開始將美國的問題歸咎於中國。特朗普態度發生180度改變，不管是否真的如Daily Beast所指有「公關計劃」，實際上的目的很明顯是想將自己一直輕視新冠威脅的責任推卸。

美媒記者拍攝的照片顯示，特朗普演講稿中的「新冠病毒」（Corona Virus）一詞中的「Corona」被改為了「中國」（Chinese）。（Twitter@Jabin Botsford）

特朗普及國務卿蓬佩奧等聲稱中國隱瞞疫情，致使美國沒有足夠時間應對。然而，中國政府在1月20日已發指示全國投入對抗疫情，也與各國分享了疫情的具體情況，但美國當時卻認為時不關己，完全沒有為可能爆發的疫情作準備。《紐約時報》早前已發文指美國浪費了中國所爭取的時間。上周五（20日），《華盛頓郵報》更引述消息指早在1月時情報機關已預警新冠威脅，但卻被特朗普輕視，政府內很多官員早已預見到情況嚴重但卻無法說服他。

現實上特朗普政府在1月至2月之間有關疫情的判斷都非常消極。在疫情未爆發前，特朗普在多個場合一直指新冠肺炎對美國威脅不大，無須擔心，甚至在2月底疾控中心發出警告後，特朗普仍指事情威脅不大。直到3月，特朗普才認識到問題嚴重，開始比較積極應對疫情。紐約市市長白思豪在講話中，公開批評特朗普雖然在3月18日宣稱將啟動《國防生產法》生產物資，但紐約市亦未能找尋到生產商提供醫療設備，市內的醫療物資只餘10日存貨。他指如果特朗普能一早啟動並認真執行《國防生產法》，就可避免當下混亂局面。

美國總統特朗普和官員不止一次將「新冠病毒」說成「中國病毒」，引起北京政府不滿。圖為3月20日特朗普（圖中）在白宮出席新冠病毒工作組的簡報會。（AP）

最終還得看結果

或許，特朗普這番操作真的有可能將民眾的不滿轉移到中國身上，也可能對其地位有所幫助。美國廣播公司（ABC）上周的民調顯示，55%受訪者認可其抗疫工作，比一周前的43%反彈不少。然而，話術並不會改變現實情況。美國的疫情是否能受控，結果並不在於特朗普政府能操弄多少話術轉移視線，而是取決於當局實際上有何措施抗疫。民意此刻的反彈可能就似股市反彈一樣，只一時三刻。

特朗普的話術並非獨例。不少西方政府與媒體擅長於利用輿論作戰，例如將經濟問題歸咎於中國並以輿論圍堵中國。然而，若然只知「口水戰」而不思進取改變自我，那「輿論」這張「紙」最終還是包不住「現實」這團「火」。令西方社會手足無措的是，新冠這團「火」比起以往各種「火」都來得大和猛，甚至無情地把輿論這張「紙」燒着了。西方政府各種應對無力、不思進取，甚至乎潛藏已久的醫療體系問題，在「紙」被燒掉一大半後，赫赫然地展露於人前。美國政府無力應對疫情、股市崩塌反映的經濟「虛火」，即使特朗普想轉移視線，仍然赤裸地展露於世人眼前。

經歷過新冠疫情之後，到底美國或是西方會如何，還得看他們到底是繼續拿「紙」去包裹各種問題作罷，還是有所領悟務實作出改變。