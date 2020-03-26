【新冠肺炎】紐約州長意外冒起　真正領袖須化危為機

每逢國家出現重大危機，均是政治領袖冒起之時刻。2001年「9.11」恐襲震驚全球，時任紐約市長朱利亞尼即時現身世貿事發現場協助救援工作，及發表不少激勵人心之言論帶領全市走出陰霾，令其民望急升，曾高踞79%支持率，獲傳媒冠其「美國市長」之美譽。19年後，另一波危機侵襲紐約，紐約州成為全美50州中受疫情肆虐最嚴重者，確診病例突破三萬宗，死亡人數亦已破百。面對如此嚴峻危機，紐約州長科莫（Andrew Cuomo）採取主動，積極採取措施抑制疫情擴散，幾乎每日召開記者會面對公眾，於短短數周間在美國政壇上急速冒起，成為此場抗疫戰之重要面孔。

大部份國家領袖在此場疫症中皆出現民望反彈之情形，連本港之林鄭月娥亦見止跌。在抗疫中以主動為國民測試而受海外激讚之文在寅政府，民望升至14個月新高之52.5%；中國以外受疫症打擊最嚴重之意大利，孔特政府亦創下十年之71%民望新高；本來以「佛系抗疫」而備受輿論猛轟之英國首相約翰遜亦微升五個百份點至52%，跟在野工黨拉開22個百份點之差距。至於本來一直淡化疫情，又不斷吹噓自己有天生了解疫情之能力，又因「中國病毒」言論遭自由派猛轟之美國總統特朗普，支持度亦升至上任以來新高之49%，更有五成多國民認同其抗疫工作。

美國國內疫情嚴重，這對謀求連任的特朗普來說不是好消息。（AP）

特朗普民望小陽春

此在國家出現重大危機時擁護領袖之「聚旗效應」於歷史上屢見不鮮，其中最著名例子為「9.11」後時任總統小布殊之民望一度飆升至92%，更維持逾八成近四個月。此次特朗普明顯得益於國民陷入恐慌時尋求領導之心理，但相比起2001年小布殊之高民望，特朗普之增長明顯不及。此無疑是因為特朗普本身極為爭議，兩年來一直被自由派媒體攻擊，亦被民主黨選民恨之入骨。特朗普於疫情初期時不斷淡化事件，批評覺自由派媒體及民主黨人製造不必要恐慌，旨在要拖垮其政府，又輕視疫情之嚴重性，令致試盒供應及醫療設備嚴重不足，令疫情一發不可收拾。

特朗普此民望之小陽春，或許代表了國民之情緒反射，到了疫情緩和國民開始問責，以及經濟衰退不可逆轉，國民生計陷入困難之時，其支持度能否持續令人懷疑。特朗普之主要對手拜登在此場疫情中幾乎無影，亦反襯出特朗普至少在白宮主持大局。拜登於兩周前「小超級星期二」勝利後，幾乎消失於公眾視野。其團隊花了一周在家中地庫搭建之錄影廠，並為拜登製作了兩段短片卻內容空泛，並無提出任何實質挽救經濟之政策細節，甚至出現提字器失誤而拜登失語之尷尬一幕。相比起其初選對手桑德斯幾乎隔天便直播，拋出諸多抗疫經濟措施，抑或2008年奧巴馬於競選期間多次跟經濟專家舉辦論壇，討論當時急速惡化之次按危機而言，都要比下去。

拜登3月12日就疫情發表講話，批評政府抗疫不力。（美聯社）

科莫獲朝野兩黨稱許

為此連自由派媒體都紛紛高呼「拜登在哪」，而《大西洋》一篇評論文章雖以《生存，拜登》為題為拜登辯護，指民主黨之唯一任務為擊敗特朗普，而此已不需要拜登肉體之外之任何東西，但此卻反映外界在此國家面對之重大危機前，對拜登領導能力之期望已經是低無可低。在拜登失蹤、佩洛西及舒默酣於華盛頓政爭，此時此刻在全國鎂光燈下不斷出現之民主黨領袖，竟是紐約州長科莫。其從一開始以每日召開記者會，為紐約州民提供最新疫情資訊，又果斷封州，也不斷試圖激勵人心，領導作風令人眼前一亮。在特朗普企圖趕及復活節復工時，科莫亦反駁不會以經濟凌駕人命，犧牲少如1至2%之紐約人，又斥責參議院共和黨人欲向大企業注資50億救市為利益輸送，在危機之中仍高舉道德領袖之旗幟。

科莫之抗疫工作亦得到朝野兩黨稱許。特朗普稱科莫跟自己一樣表現很好，朱利亞尼亦稱科莫已上升至政治家之級數。民主黨支持者亦稱其為危機中應有之領袖，更於網上發起徵召科莫成為總統候選人。在症疫橫行之重大公眾危機之際，對於政客來說有危亦有機。不僅林鄭月娥據報欲借抗疫翻盤，各國領袖亦有機會轉危為機，踏上政治階梯。不過此需要的不僅只是一時三刻的政治化粧、語言藝術，更要向國民展視應對危機之領導力。