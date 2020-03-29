【動物森友會】模擬生活遊戲教懂我們資本主義

近日一款模擬生活遊戲在網絡爆紅，風靡男女老幼。遊戲的動物可愛、節奏輕鬆，玩家在遊戲裏面跟足現實世界時間，可以在無人島上自由開荒，也能與三五知己結伴同遊。藍天白雲、青草瀑布，看似是所有玩家的夢想烏托邦，不過玩深一層，便「細思極恐」。

按揭、供樓、還錢

在早前登上Switch平台的《集合啦！動物森友會》，主角乘搭飛機到達無人島後展開新生活，早在初期便已背上房債。主角為求賺錢，隨之踏上無止境的砍樹、釣魚的勞動生活，等賺到錢後再來還債。到有天玩家若嫌房屋太小，唯一出路也是向資本家（狸吉）借貸，換大屋，繼續工作，再還錢。

稍為對比，不難發現香港人已經「活在其中」。香港樓價在機構Demographia的調查中連續十年稱霸，「樓價最難負擔城市」地位仍無人能動搖。本港樓價中位數704萬港元，家庭入息中位數33.7萬元，如果供樓當遊戲，全家維持「光合作用」之下，可以玩足20.8年。政府如不大規模增建公屋、收回土地，依目前的公屋數目計算，港人平均輪候時間為5.4年，縱然「棄game」也難逃房屋問題的魔爪。

遊戲根據現實時間流動，玩家透過挑選居住在南北半球，來決定島嶼的季節。（《集合啦！動物森友會》截圖）

一生都在忙

這款遊戲的時間依足真實世界，早上打開遊戲，遊戲內也是早上。玩家每日「賣出」十小時，在島上砍木、釣魚、執垃圾，然後換來十小時的資源。到有天玩家工作到想旅行休息，還要向資本家買「機票」，再申請放假外出。

已故法國哲學家Andre Gorz沒有玩過這遊戲，但曾提出「補償消費」之概念，後為人文地理學者David Harvey用來形容都市人放假去旅行，補償勞碌打工之辛苦，但其實仍然逃不開消費。談到打工之勞碌，香港工時可謂冠絕全球。根據政府統計處2018年公布的數據，本港全職僱員每周工時中位數為45小時，31.8萬人工作多於60小時，6.42萬人每周工作72小時。就算按六天工作計算，後者也意味每天做足12小時。本港標準工時討論多年，2013年勞、資、官三方組成過一次標準工時委員會，不過資方態度強硬否定標準工時，政府對商家意願又半推半就。標準工時的立法，最後不了了之，後來換成的合約工時，僱員加班被解釋成僱傭雙方「你情我願」，打工仔肉隨砧板。

走入遊戲面對着「資本主義」，玩家縱然明知道是被剝削的，但遊戲機制使然，最後也是被剝削着的活了過來。（《集合啦！動物森友會》截圖）

努力工作 老闆富有

走入遊戲面對着「資本主義」，玩家縱然明知道是被剝削的，但遊戲機制使然，最後也是被剝削着的活了過來。遊戲內資本家收集玩家資源，取用玩家時間，另一方面玩家甚至要向資本家進貢物資，來換取生產工具。玩家愈努力工作，資本家也愈變富有。

將目光放回香港，如果問題出在「遊戲制度」本身，須調整便應是遊戲機制，而非隔三五七天送給市民幾個優惠，閒來派出幾次現金。從根本扭轉社會的貧窮問題，取決於社會有無辦法二次分配財富，透過政府積極介入房屋問題、勞工權益，消滅結構性的貧窮，在香港這「荒島」安居樂業。

這款遊戲的房債總有一日還清，想得到的成就總有一日解鎖，相比之下，現實或許來得更殘酷。在生活中以玩遊戲來消磨時間，感受一丁點的美妙，是香港人「不幸中之大幸」，還是另一種的「補償消費」？