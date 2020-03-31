【新冠肺炎】人心惶惶搶食米　危機下仍要保持清醒

新冠肺炎在全球多國蔓延，糧食出口國如越南、哈薩克和埃及，先後推出出口禁令，確保己國民眾在隔離時期，可有足夠糧食供應。縱然泰國暫停出口食米的消息只屬謠言，但本港已再演恐慌搶購潮，超市貨架空空如也，迫得泰國當局和消委會須公開辟謠。當前人心惶惶，民眾除了須抱有「保持冷靜，繼續前進」的中堅心態，更要避免以訛傳訛，淪為造謠者的「幫兇」。

新冠肺炎疫情持續，有傳越米禁止大米出口，或有新一輪搶米潮。多間連鎖超市已限購食米數量，不少市民到超市購買食米。（廖雁雄攝）

近日網傳出泰國將禁止出口食米後，本港再現首波疫情爆發時所見的「搶米潮」。消費者委員會周一（30日）聯繫米業代表後，強調本港食米供應穩定，呼籲市民別輕信謠傳，而泰國亦作出官方澄清，故市民毋須過憂。

本港作為糧食淨進口地區，每年從外地引入大量食米，據工業貿易署的資料，去年本港食米多達52%來自泰國，遠遠高於越南（29.7%）、中國（7.7%）、柬埔寨（3.6%）和美國（2.5%） 。若泰國的出口禁令屬實，本港的食米供應無疑將大受打擊，故謠言傳出後，自然會使港人提心吊膽，並作出最壞打算。

食米乃儲備商品

即使糧食危機十年未見一遇，但本港現行的法例亦有基本安全網。據《儲備商品（進出口及儲備存貨管制）規例》訂明，不論去殼、或未去殼及已碾磨或未碾磨者的食米，其實都是「儲備商品」，即政府備有硬性的管制方案，以確保穩定的食米供應，在突發情況下，本港亦有約為15天食用量的儲備存貨。加上各進口米商一般也有逾兩星期的存貨，以作售賣之用，故本港現時的食米存量約為一個月，民眾實在不必過憂。

病毒雖是頭號敵人，惟人心的恐懼同是不容忽視。在危難當頭，每人欲想將最新、最快的疫情資訊廣傳，好讓親友能及早準備，積谷防飢，但謠言易傳，辟謠甚難。即使當局屢次公開強調本港的存量充足，在羊群效應下，「執輸行頭，慘過敗家」。但當人人都到超市搶購和積存大量食米，貨架一掃而空，其結果不僅須在「回南天」處理穀牛，更是「自我實現」糧食危機，當局再多發新聞稿亦無補於事。

病毒的基因特變是天災，社會混亂則是人禍，而抗疫所須的不但是疫苗，更要民眾沉着應戰，共渡難關。疫情爆發後，各類小道消息、陰謀論甚囂塵上，如美軍去年10月到武漢「播毒」和「限米令」等。而民眾在未經考究前，卻將消息彈指間轉發給親友，雖說是出於善意，但亦是助長歪風，不但無助抗疫，更會為社會添煩添亂。即使民眾既非外交官員、亦非病毒學專家，要知道洞悉先機和「全盤真相」未必可行，但我們在轉發每個小道消息前，多花數十秒查看主流傳媒的相關報導和核實，確保資訊有多於一個可靠、具公信力的消息來源，已可避免淪為造謠者的「幫兇」。