【新冠肺炎】疫情蔓延關鍵時　防疫意識須重建

新冠肺炎肆虐，過去一周本港確診個案翻倍，除了大部分個案與海外源頭有關，更有小部分未能追查源頭，有專家形容疫情「開始少少失控」，擔心社區大爆發危在旦夕。政府政策固然為防疫的重中之重，但市民時刻自律、保持警惕同樣不可或缺。社會抗疫多月，市民難免變得鬆懈，惟目前為疫情蔓延的關鍵時刻，社會必須重新抖擻抗疫精神。

在歐美疫情爆發前，本港迄3月中的確診數字並不超過200宗，防疫工作可謂相當成功，廣大市民顯然功不可沒。疫情來襲，本港市民展現前所未有的衛生意識，不少人時刻戴上口罩、勤以酒精搓手，不論是為己或是為人，當中所顯示的自律較人驚訝。雖然港人此般隆重其事教不少海外人士不解、甚至嘲笑，但以本地確診數字增長有效受控、社區爆發仍未出現來說，港人的高度自律正好給世界如何防疫上了一課。

但隨世界疫情爆發，來自海外的傳播鏈大增控制疫情的難度，本地疫情隨即爆發第二波，迄今確診數字已破600多宗，而且開始出現源頭不明的確診個案，港大學者袁國勇更估計本港將有機會達2,000人感染，可料防疫工作更會更趨艱鉅，這除了考驗政府官員的魄力與智慧，同樣要求市民的毅力。

政策非完美 始需市民自律配合

但無奈的是，市民防疫心態明顯鬆懈。政府上周管制飲食及娛樂場所，要求於上周六（28日）傍晚六時起關閉包括戲院在內、共六類的公眾娛樂場所，目的希望減低人群於公眾場所聚集的機會。惟在「封場」之前，竟有不少市民趕看「尾班電影」，有報章報道油麻地有戲院下午電影場次幾乎全滿，這與人群管制的原意明顯背道而馳。誠然，並非所有市民均認同政府的防疫決策，但反對者亦不得怠慢於自身的防疫準備。大批市民不顧群集風險前往戲院觀看封場前最後的電影，明顯增加了疫症擴散的風險，更何況觀看電影實非生活的必需，實在看不到有何理由這樣做。

政府規定遊戲機中心、浴室、健身中心、兒童遊樂場、戲院、派對房間等將由明（28日）晚6時起關閉。（梁鵬威攝）

政府的防疫措施難免有不足，在執行或存漏洞，諸如政府暫封公眾娛樂場所，政策從宣布至執行只僅一天時間。市民逆其道而行趕看尾班戲，可見政策總有鑽空子的餘地。但正因政策難盡完美，市民更須更以自律去補漏拾遺。又如政府針對飲食業推出限制令，社會均對其成效、漏洞多作出批評，無疑政策執行實在有不少改善空間，但如市民能更加以自律減少外出聚餐，政策缺失的問題或許不如想像般大。

確診者、檢疫人士有責任自我隔離

市民自律除了須減少自己感染的機會，更須提防自己有機會傳染他人。確診者和疑似患者均有責任減少與他人接觸，避免傳染病毒。近日竟有確診女警在留醫期間，無視醫護人員勸告拒戴口罩，導致兩名抽血員可能感染，此等自私行為不但影響他人安全，甚至連累一直於抗疫前線奮鬥醫護人員的安危。

另外，有機會確診、帶有新冠病毒者同樣有責任避免外出，杜除傳播病菌的機會。港府近月陸續增加居家檢疫的力度，大部分從境外抵港的市民均須作14天的居家隔離。縱使居家隔離的人或許並無病徵，甚至根本非為帶菌者，但無人能事先肯定他們並無傳播危險，故檢疫人士須自律留於家中隔離絕對是顧及公共衛生的做法。然而，迄今至少70人違反檢疫令，甚至有檢疫人士在居家隔離時嘗試經港珠澳大橋口岸離港，事後於法庭解釋在家感到沉悶，希望到內地「玩吓」，如此自私、罔顧公眾安全的行為，同樣有機會殃及社會各界一直於抗疫上付出的努力。檢疫人士必須加以檢點，不能讓一時之快賠上公眾的健康。