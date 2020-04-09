【新冠肺炎】世衛須改革　但非因偏袒中國

美國新冠病毒確診數字達40萬人，總統特朗普周二（7日）在社交媒體發文向世界衛生組織開火，指美國是世衛最大出資國，但世衛卻顯得中國中心（China-centric），更自詡當初沒有聽世衛的建議而限制了中國入境者。特朗普此番言論不單只充滿問題，更似是完全忘記了2009年時美國爆發H1N1甲型流感時的標準。誠而，正如一些專家所提出，世衛在處理這次大流行中反映了不少問題，但卻談不上是偏袒中國。這些問題並非因為這次大流行才出現，而是其一直存在的結構問題。

2009年大流行 美國政客集體失憶？

美國或香港一些評論批評世衛偏袒中國，指出世衛過度信任中國，又批評其當初不建議對中國「封關」。這些批評多少有些道理，但單憑此便指摘世衛偏袒中國，則是對世衛一貫做法毫無認識。世衛並無調查實權，也因而沒有理由「未審先判」，不信任中國提供的疫情數據。而不建議封關更是世衛多年以來的做法。世衛在處理這些問題上向來有弱點，但算不上差別待遇，那談何偏袒中國？

當「世衛偏袒中國」一說出自美國政客口中，就更顯乖離滑稽。2009年H1N1流感大流行，美國政客自4月開始發現病毒，但卻一直宣稱其威脅不大，當時世衛也接受其疫情數據。美國政客一直淡化疫情，亦不採取控制疫情的手段，任由病毒傳播世界各地。當時世衛同樣不建議對美國有過度的旅遊限制，甚至美國政客還覺得不夠，以制裁等政治要脅手段警告他國不可以對美國「封關」。慶幸H1N1在2009年爆發沒有做成更大傷亡，但現在說H1N1病毒死亡率很低只是事後孔明的說法，因為H1N1在1918年爆發時，死亡率推論接近10%，也造成大量死亡，說明病毒有極高危險性。即便死亡率不高，但2009年全球大流行感染者無數，按美國疾控中心自行的推算，全球約有5000萬人以上染病，有15萬至57萬人因此死亡。

如今美國政客說世衛偏袒中國，當然不可能是集體失憶忘記了2009年時當疫情在美國爆發時自己如何應對，而是集體將美國應對疫情失敗的責任推卸世衛。

2009年H1N1流感大流行，美國政客自4月開始發現病毒，但卻一直宣稱其威脅不大。（網路圖片）

世衛應改革充權

然而，各國政府須為疫情失控負責，但也不代表世衛在應對疫情沒有問題。疫情再次說明，世衛一直以來的做法有待改善。正如本地公共衛生專家港大醫學院院長梁卓偉近期曾在學術期刊提到，世衛在處理疫情的機制上權力不足。以權力而言，世衛只是一個建議機構，並不具有獨立調查權，其建議也沒有約束力，各國如何執行防疫也是按各國喜好。在主權凌駕一切的原則下，世衛原則上只能信任疫情爆發國家所提供的數據。梁卓偉提到世衛要有新的財政和政治權力，例有獨立調查疫情的權限才可以改善現時的問題。

世衛存在問題，須結構性改革。（新華社）

其實，世衛權力不足的問題就跟各種世界組織權力不足的問題一樣。要達到全球治理，各國必須主動放棄一部分主權，但這在當下的右傾政治環境下卻非常具挑戰性。各國不願配合而各自為政，顯然並非解決問題之法。今次是中國爆發疫症，下次有可能是其他國家出問題，屆時又再上演一幕幕互相指責的戲碼。世衛這類世界性組織該如何走下去，得看全世界的人何時醒悟放下互相指摘的習慣，領悟全球治理的迫切性。