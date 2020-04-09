【新冠肺炎】非常時期應與醫護齊心抗疫

新冠肺炎疫情爆發第二波，在社會上下正全力抗疫之際，立法會議員葉劉淑儀要求醫管局紀律處分曾參與罷工的醫護人員，引來不少批評。前線醫護抗疫將士用命，葉劉卻竟多費心力搧風點火，實屬無益。況且罷工醫護的處分為何，本為醫管局內部事務，外界理應給予空間讓局方自行處理。

數千名公院醫護人員曾於2月初發動罷工，促請政府向內地全面「封關」抗疫，有關員工會否被「秋後算帳」一直備受關注。新民黨立法會議員葉劉淑儀周三（8日）在會議上要求醫管局交代，醫管局行政總裁高拔陞表示將會按人事程序及相關法律跟進。

然而葉劉質疑對方怕得罪員工而回應含糊，更表示自己曾收到受罷工而未及接受手術的病人投訴，認為須嚴厲採取紀律處分，否則會縱容醫護人員的罷工行為，更建議醫委會不應容許曾經罷工、未獲取專科資格的醫生註冊，批評有醫護「諗住喺醫管局做夠就出去賺錢」，並無為病人健康著想。

醫護需支持而非打擊

不少醫護罷工因擔心醫療系統超負荷，惟罷工始終影響病人安危，做法不可接受。但醫護還是知道大局，罷工一周後便已返回崗位，更一直全力協助抗疫，甚至自願加入「dirty team」工作。他們所付出的不僅是全副精力，甚至是自己的性命安危。可見，衡量醫護的「功過」本就不易，葉劉之說未必公允。

隨疫情每況愈下，前線醫護要應付每日暴增的確診個案已經忙不開交，可料其身心已極為疲累，更不用說公營醫療系統的人手本已緊絀，醫療系統壓力本已徘徊臨界點，故醫護人員能否繼續「撐」下去，社會上下全力協助抗疫工作固然必須，但同時各界對前線醫護的支持同樣重要。

然而葉劉卻選擇於此非常時期無風起浪，如此分化醫護團隊、打擊前線人員士氣的行為，實在對抗疫工作並無益處，難怪如陳沛然、李國麟等議員均譴責葉劉「涼薄」、慫恿「文革批鬥」。更諷刺的是，葉劉這邊廂要求嚴懲醫護，那邊廂卻為前線醫護「鼓掌」打氣，到底葉劉希望醫護團結抗疫，還是分化算帳？

葉劉淑儀昨日（7日）在其Facebook專頁上載了「一起鼓掌」影片。（Facebook截圖）

罷工有錯 但處分非由外人說罷

其實罷工醫護的功過，其處分為何始終屬於醫管局的內部事務，不論是醫管局或食衛局均已指出，有關罷工事宜將會以既定的機制與法律跟進，外界應給予空間醫管局自行處理。再者，特首林鄭月娥周三 （8日）回應有關「秋後算帳」的提問，亦明言此為醫管局作為僱主與員工問題，不涉及政府。既然政府亦無意就此作出「干預」，葉劉何必越俎代庖，在錯誤的時刻好管閒事？