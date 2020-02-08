醫護回歸理性值慶幸　合理訴求應正視

周五（7日）醫管局員工陣線（下簡稱「陣線」）召開大會決定是否罷工，按工會宣布共有7,000名會員投票，有4,000人（57%）反對延續罷工。「陣線」於是宣布擱置罷工，持續5日的醫護罷工得以暫告一段落。無論是不認同罷工方向，還是認為罷工無法解決醫護所面對的問題，社會都衷心感謝那些願意放下激進手段、回歸理性討論的醫護員工。

疫情來得很急，而政府防疫對策又手足無措，加上本來公院工作壓力早已超負荷，我們很理解和同情前線醫護對疫情在港爆發感到憂慮和承受巨大壓力。今次罷工所提出的一些要求，例如落實有充足口罩和改善醫護的裝備都是醫護界所擔心的問題，並非無理。然而，發動罷工並非解決這些問題的好方法。要爭取改善醫護工作環境和防疫資源，應該先坦誠公布要求，並與醫管局商討，而不是以犧牲病人利益的方式抗爭。

周五（7日）數以百計醫護到醫管局大樓，要求與高層對話。（高仲明攝）

更甚者，發動罷工的「陣線」將「全面封關」與這些訴求綁定一起，甚至一再煽動情緒與恐慌來合理化其激進主張。要知道，「陣線」於未罷工時提出「全面封關」已未有交代清晰，也沒有提出有足夠科學支持的理據，到政府全面收緊出入境管制後，他們仍無視專家的理性意見，反而威脅要延長罷工，更一度衝入醫管局大樓。更令人感到疑惑的是，「陣線」主席余慧明最終宣布不延長罷工時，呼籲會員不忘初衷，繼續投入社會運動。這是否表代公會承認罷工就是一場政治運動，而非當初所言的防疫呢？任何人當然都可以投身社會運動，但如果在疫情期間以病人利益作政治要脅，那就難免令人質疑是趁火打劫了。

所幸的是，多數參與罷工的醫護終於還是回歸理性，投票中止了罷工，相信社會亦會諒解，畢竟現時最關鍵的還是齊心抗疫。不過政府亦應切記，罷工休止並不代表問題解決，醫護的不滿和擔憂仍然存在。所以，解鈴還須繫鈴人，政府必須反思處理疫情的手法，以及何以會引起這一系列的混亂。無論是醫護裝備、口罩、人手和隔離措施等等，政府必須全面檢視，確保醫護可獲充足抗疫彈藥。與此同時，政府必須切實檢討公共衛生體系的問題並着手改革，向醫護及社會交代。