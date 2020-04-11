香港小姐原來重複了47年？

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，過去已舉辦47年的《香港小姐競選》也要為疫情讓路。無綫電視周三（8日）宣布因應疫情將停辦港姐，表示歷屆港姐冠軍等會繼續肩負起推廣香港之使命。待疫情過去《香港小姐競選》相信會復辦，但這次停辦也提醒了我們，女孩幻想自己當選「香港小姐」的日子或許已成過去，若問今日的女孩子，他們的夢想可能已變成「網紅」、「Youtuber」了。香港的影視業是否適應到社會的轉變，實得我們思考。

上年冠亞季分別是黃嘉雯（圖中）王菲（圖左）和古佩玲（圖右）。（資料圖片）

同樣節目看了47年

近年TVB的本地節目質素參差，以今年停辦的《香港小姐競選》為例，去年收視是歷年最低，節目外景以往慣常到歐美地區拍攝，在2018年時也變成前往西貢（香港）。當然西貢也很美，但對比過去的大規模製作，「香港小姐」予人愈做愈縮之感。而觀眾對節目的關注也不再如以往認真，近年甚至成為另類藝員訓練班，得獎者往往成為TVB藝員，所謂代表香港成為親善大使的意義，在觀眾看來反而排於稍次。

港姐曾經是香港盛事，冠軍被視為代表香港的親善大使，也是擠身影視行業的途徑，能獲合約拍劇或參與節目，誕生趙雅芝、張曼玉等影后。但時代在變，港姐是否仍承載這種意義，已不無疑問。近年也有港姐冠軍選擇不簽約，打響名堂的方法更是眾多，YouTuber只是其中一例。這是電視業界的轉變，還是社會環境的不同？或許兩者皆有，是香港整個影視產業未能追得上社會的步伐。本地的影視業發展，政府、通訊局甚至電視業界都應以宏觀的創意產業發展的角度看待，而非只依靠個別電視台的舊有優勢。

歷屆香港小姐冠軍

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電視台與創意產業

港姐少了人關注，在時間上與電視業界的轉變同時發生。從主觀評價來說，不少人評批無綫劇集如廣播劇，觀眾合上眼睛，演員連「煮一碗麵」等人所皆見的情節都會如實讀出，內容欠缺深度。在客觀形勢來看，市民的娛樂習慣已改變，不少人追看韓劇、Netflix、愛奇藝、YouTube等。曾經在香港市場獨大的TVB股價走勢節節下行，或多或少說明了社會的看法。

TVB失去進步動力，部分源於本地電視競爭有限。由1960年代開始，香港逐步踏入電視的戰爭時代，麗的電視、無綫電視、佳藝電視等電視台先後進入本地市場，《狂潮》、《變色龍》等劇，以至《觀樂今宵》到今日仍時有所聞。不過隨佳藝於1978年倒閉，1982年麗的易名「亞洲電視」，結果正如今日所見——亞洲電視欠薪及不獲續牌，HKTV牌照申請不獲接納，TVB繼續一台獨大。

2015年港姐冠軍麥明詩。（資料圖片／TVB官方Youtube）

劇集要出色 競爭不可少

「一台獨大」曾經有正面意義，意指TVB的收視怎樣也有保證。但近年一台獨大的惡果逐漸浮現，在缺乏足夠的市場競爭下，影視產業難見進步。十年前劇集收視動輒30點以上，今時今日單以電視首播為例，20多點已算收視高企。即使計算跨平台收視，肯定也不復當年勇。廣告客戶的選擇最誠實。上月TVB公布電視廣播的廣告收入減少22%，這既可能有社會運動的影響，但也與電視節目風光不再有關。現在不少市民寧看YouTuber，也不會收看電視節目，挑戰之大可想而知。

年復一年的《香港小姐》或許已成港人習慣，下年繼續拍外景、影泳衣，在目前競爭有限的環境裏，當然還可以維持。但正如其他電視節目一樣，如今要停辦一屆的港姐也要在適當時候反思定位，長遠而言希望為市場及社會帶來什麼。甚至電視台能否帶領香港本土節目鬥贏日韓、打出世界？香港的影視娛樂曾經風靡亞洲，如今已經無法再「食老本」，在中日韓文化輸出下敬排末席，怎能不叫人唏噓？雖然現在的HKTV已經不是TV，但政府應該提供便利的營商環境，鼓勵更多人參與創意產業，通訊局以及行政會議將來應檢視發牌安排，商務及經濟發展局局對業界發展更是責無旁貸。