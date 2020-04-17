【新冠肺炎】世紀大疫中的「張竹君們」

新冠肺炎繼續在全球蔓延，各地政府首長和衛生部門疲於奔命商討對策，每日召開記者會讓外間得知最新的疫情資訊。縱觀本港和美國，社會儘管對政府的抗疫工作有不滿，但皆沒有將矛頭遷怒於衛生部門的主事人，反而更對他們報以掌聲，視作追棒對象。這些「張竹君們」的專業精神，值得一眾政治領袖省思和學習。

政府作為一地統籌和指揮防疫工作之首，能力愈大，責任愈大，民眾自會對其政策存有期望和要求。一旦出現政策失誤和遲緩，矛頭當然落在政府身上。猶記得1月下旬至2月，香港政府面對疫症措手不及，被批反應遲緩。然而特區政府的不足，沒有令衛生部門的主事人成為眾矢之的。

市民「祝君安好」

1月至今，衞生署及醫院管理局每日召開記者會，交代最新疫情進展，衛生防護中心傳染病處主任張竹君更連續50多天現身說法，不少傳媒和網民擔心其沉重的工作量會拖垮身子，紛紛表示「祝君安好」以作支持和慰問。這種在疫情中帶着善意和溫暖的記者會，實非特區政府的領導班子所能感受。有些市民也記得張竹君的提醒，以減少外出聚會來報答她的辛勤工作。

在這場世紀大疫，受民眾擁護的亦非只有張醫生一人。美國早在1月中旬已錄得首例，但美國總統特朗普不但沒有像韓國總統文在寅般坐言起行，反而小覷新冠病毒的殺傷力，鼓勵民眾「馬照跑、舞照跳」，漠視美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）總監福奇（Anthony Fauci）的建議，拖延實行社交距離限制。福奇默默工作，出席多個記者會解答公眾疑問，有時更站在總統背後耐心等待。美國當下的情況一發不可收拾，但福奇仍然贏得美媒報以「冠狀病毒危機的祖父隊長」的稱頌，將領導抗疫的副總統彭斯、特朗普等完全比下去。

美國國家衛生研究院院長福奇（Anthony Fauci），負責回答有關公共衛生和科學的問題。(REUTERS/Leah Millis)

務實不用吹噓

儘管政治人物和醫療人員的專業、權力和職責不盡相同，但在疫情前鮮為人知的專業人士，能在社會充滿怨氣和負面情緒之時贏得廣泛的掌聲，實在值得一眾從政者反思。不論是張竹君或福奇，或是台灣被稱為「鋼鐵部長」的陳時中，他們在記者會上提及疫情資訊時，言論和建議皆是立於醫療和保障民眾健康的角度，不帶有轉移視線的話語和空泛辭令，更不會自我貼金，吹噓防疫工作的成效。這種務實且不帶政治盤算的專業態度，自然讓民眾倍感信任其話。

現代社會的政治運作，有時令我們忘記了政治領袖最重要的不是辭藻華麗，贏盡鎂光燈，而是腳踏實地為民服務。誠然，林鄭月娥和特朗普面對不同的防疫掣肘，但兩人的應變都有所不足，以致失去民心。例如特朗普無意向民眾詳細解釋新冠肺炎的嚴重性、具體的預防措施，潛在的傳播途徑等疫情最新資訊，反而欲將事情淡化，安撫民心，結果卻弄巧反拙，庸人自擾。其次，雖說防疫措施乃是因時制宜之物，但兩地政府的政策有時前言不對後語，如本港的「禁酒令」和華府的社交限制禁令等，不但未見有抗疫的階段藍圖，更是令民眾無所適從，既保障不到經濟免於下行，亦不見可保障民眾健康。

在21世紀，訊息萬變、資訊氾濫，從政者的確需要PR（公關），但PR絕非充份條件。相反，誰人是其是、非其非，低頭務實地處理抗疫工作，民眾有目共睹。從政者若能踏實服務社會，他們也自然能贏得民心，領導社會前行。