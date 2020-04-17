泛民不應淪為攬炒論的小粉絲

港澳辦和中聯辦早前發出兩份措辭強硬的聲明，點名譴責公民黨議員郭榮鏗在主持立法會内務委員會主席選舉時惡意拖延，質疑他和其他泛民議員違反就職時作出的誓言，甚至涉嫌公職人員行為失當。在嗅到火藥味後，郭榮鏗似乎不打算改弦易轍，其黨友、前立法會議員吳靄儀甚至形容香港情勢比過往更危險，呼籲港人要有「多手準備」。公民黨在中央「亮劍」後似乎打算硬碰硬，沒有認真看待北京一再表明的底線。在政治對抗漸成日常、暴力抗爭日益普遍的當下，默許、甚至鼓勵別人去勇武，自己卻站在「譴責中共」的道德高地，等待收割「成果」，最終葬送的卻是年輕人的未來，這算是什麼政治倫理？

事情本來並非如此，公民黨和其他泛民政團都曾為推動香港政制發展發揮過積極理性的作用。郭榮鏗今次雖然受到「兩辦」批評，但他曾以溫和理性政見為社會認知，包括在2015年「後政改」時期建議設立冷靜期，甚至提議中央和泛民建立恒常溝通機制，討論政改、一國兩制，以及《基本法》延續等問題。假使當年的建議能夠落實，相信中央和泛民不會落得如此劍拔弩張的境地。溝通對話是香港所需的，事實上這一路徑曾取得顯著成效──民主黨2010年破天荒走入中聯辦，最終促成政改方案通過，不就是回歸後罕見的佳作嗎？

只是泛民後來卻愈走偏鋒，甚至放棄過往一直堅持的和理非原則。在去年的反修例風波中，泛民精英不斷搖旗吶喊，任由年輕人勇武抗爭、以身試法。後來一個個年輕人上庭受審，面臨牢獄之苦，令人想起北大校長蔡元培當年營救學生後所寫下的「殺君馬者道旁兒」。

公民黨在兩辦發出聲明後似乎打算硬碰硬，沒有認真看待北京一再表明的底線。（高仲明攝）

當然，單憑泛民精英未必足以煽動年輕人犯法，畢竟他們的號召力早已今非昔比，公民黨楊岳橋甚至也以「dead body」自嘲，但他們若然因為已經邊緣化，故而沒有盡將年輕人導向和平表達意見的正軌，始終難辭其咎，有負於社會。自己坐在冷氣房內看別人勇武，只會斷送更多年輕人的大好前程。年輕人將「攬炒」的口號嚷着、嚷着，自己也信了，泛民精英不但沒有從旁提醒，甚至以為在議會「拉布」就能爭到一點光環，附和着大眾民意，這其實只是自欺欺人，也無視政治現實和危機。

反修例運動以來，「攬炒」成為熱詞，但很少人願意去接受香港根本「攬炒」不起的事實，繼續一廂情願地活在虛幻之中。真相是殘酷的：經濟上，許多「黃店」支持「黃色經濟圈」，但疫情下他們只得申請政府資助；政治上，郭榮鏗等議員在內會「拉布」觸發中央強硬回應，如果中央真的出手反制，他們又可以怎樣？難道真的以為中央在多次重申對香港擁有「全面管治權」後，即便看到香港政壇出現亂局也永遠不回應？無休止的對抗不是香港的出路，吳靄儀那句「多手準備」實在叫人擔心，可能令香港走上一條不歸路。政治人物要對香港和生活在這片土地上的人負責，泛民應把誤入歧途的政治運動重新拉入正途，不要在中央決心理順「一國兩制」憲政關係的前提下追求無意義的「攬炒」。這才是對香港負責任的態度。