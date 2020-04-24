損人不利己並非為政之道

在港澳辦與中聯辦高調開聲炮轟之後，公民黨議員郭榮鏗周五（4月24日）第16次主持立法會內務委員會選舉正副主席的會議，結果與之前15次一樣不了了之。一場本來毫不複雜的選舉卻如此不斷虛耗，即便如何以議事規則辯護，卻早已於理不合，如今其代價更是呼之欲出。郭榮鏗或許自以為身處悲壯的鬥爭之中，但恐怕無法堂而皇之否認泛民主派幾個月來只是為拖而拖。可悲的是，郭榮鏗也許可從無意義的「犧牲」中保住一些個人光環，賠上的卻可能是香港高度自治空間的壓縮。

雖然郭榮鏗沒有明言，但其所屬的泛民主派早就不諱言，利用內會選舉程序「拉布」的目的是阻止《國歌法》本地立法。《國歌法》於2017年開始實施，同年11月納入香港《基本法》附件三，特區有憲制責任進行本地立法。作為議員，泛民主派當然有權對這條法例提出反對，但他們理應在法例恢復二讀時慷慨陳詞，而不是利用主持內會正副主席選舉的機會，與郭榮鏗唱雙簧，玩弄議事程序。

周五在立法會議事廳內上演的，有如最近幾個月一再重複的劇本。會議一開始，郭榮鏗就要求議員對其黨友譚文豪提出的議案投票，該議案內容為傳召立法會秘書長陳維安出席內會會議，就容許警方進入立法會大樓執行職務的問題回應委員。建制派議員一如既往指責這項議案與會議議程無關，要求郭榮鏗直接舉行選舉程序。最終會議再次在吵鬧指摘中結束，而這個早在1月已提出的議案終於付諸表決，但尚餘9項合併辯論議案未處理。

我們常言己所不欲勿施予人，民主派議員過往經常指控建制派「有權用盡」，可當自己有權可用時，做法卻與對方如出一轍，怎不令人嘆息。更可嘆的是，這一場「拉布」是在錯誤的場合上演——自去年10月展開新一屆會期以來，郭榮鏗主持的內會每次開會理應只有一項議題，就是「2019-2020年度會期內務委員會主席及副主席的選舉」。本應簡單15分鐘的投票，泛民主派提出多項無約束力議案，而郭榮鏗又任由各人發言，很多次會議甚至不限時，令一個簡單的選舉程序竟然花了半年時間都無法完成，無論如何都難言合理恰當。

建制派議員會後會見傳媒，批評內委員主席選舉主持人郭榮鏗沒按議事規則和內務守則處理。（盧翊銘攝）

損人不利己的事是世界上最愚蠢的人才會做的事情，偏偏這場無止境的內會「拉布」就是損人不利己。「兩辦」近日高調批評內會停擺，令泛民感受到山雨欲來，然而撫心自問，在泛民眼裏中央總是蠻不講理，但「兩辦」這次就內會停擺向郭榮鏗發炮，誰更理虧？本周二郭榮鏗聯同其他泛民議員回應「兩辦」施壓時，大打悲情牌卻難掩辯駁的蒼白。

「兩辦」此次挑明了中央要對香港行使監督權，泛民也許如鯁在喉，但落到現在這個局面，難道泛民自身完全沒有責任？ 我們堅信香港必須實行「一國兩制」，珍借香港擁有的高度自治，但香港的高度自治權由中央賦予也是不爭的事實。香港要守護這個來之不易的特殊地位，不能只求中央克制，也要做好自己本份。特區政府與份屬施政盟友的建制派能力低下，固然自毀「港人治港」招牌；只懂沉溺於政治抗爭的民主派，何嘗不是在傷害香港社會的利益？

我們曾經呼籲建制派挺起腰骨，據理力爭維護香港價值，而非一味做政治附庸或無視社會矛盾的鴕鳥。立法會主席梁君彥本來就是有能力也有權力化解內會亂象的人，如今卻躲在暗處逃避責任。對於泛民，我們也希望能夠承擔責任。香港絕對不應該繼續困在無意義的政治吵鬧之中。從政治現實看，無視香港憲制地位去挑戰中央底線，更是作繭自縛。隨着「兩辦」批評內會「拉布」，民主派打定輸數認為郭榮鏗會被DQ，最終若果中央出手，也只是再一次證明「一國兩制」裏「一國」為根。可是，中央每一次出手，泛民的從政空間只會縮窄，這並不一定是香港之福。難道當那一刻到來時，又再怨天尤人嗎？