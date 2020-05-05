【新冠肺炎】穆斯林竟獲豬肉製品　少數族裔再被政府忽視？

上周四（4月30）特區政府派出專機，接回滯留的港人回來後，300多人現時正處於火炭駿洋邨，接受兩周強制隔離檢疫。不過在膳食安排上，有巴裔港人家庭向區議員投訴，稱港府竟對其派發豬肉製品，完全忘記伊斯蘭的基本教義。這種低級錯誤不僅反映主事官員對其他文化的認知嚴重不足，更可算是港府多年冷待少數族裔的延伸。

接載319名滯留巴基斯坦的香港居民的包機 ,4月30日晚抵港。 （政府新聞處直播截圖）

民主黨區議員莫建成在上周五（5月1日）接獲一個巴裔家庭求助，不但指其所隔離單位衛生情況惡劣，屋內發現蟑螂和蚊子，而在膳食上更是令人無奈。據莫建成的貼文指，「⋯⋯最嚴重的是隔離設施提供的食物並沒有因應及尊重少數族裔及他們的宗教需要，連日只提供辣飯」⋯⋯當中更有「火腿三文治、含豬肉的杯面」。

伊斯蘭教禁食豬肉

向穆斯林群體派發豬肉製品的低級錯誤，雖然未必涉及歧視，但卻是讓人啼笑皆非的行政失當。據中國伊斯蘭教協會所指，「伊斯蘭的飲食禁忌包括以下幾個方面：自死物、溢流的血、豬肉、「誦非安拉之名而宰的動物」。而伊斯蘭教禁食豬肉，有其更深遠的民族和宗教根源，如《舊約聖經》指出，「豬，因為蹄分兩瓣卻不反雛，就於你們不潔淨。這些獸的肉，你們不可吃，死的你們不可摸，都於你們不潔。」後來先知穆罕默德傳播伊斯蘭教時，亦繼承這項古老的宗教傳統，將豬肉作為禁品。久而久之，禁食豬肉就成了伊斯蘭教不可分割的戒律。

巴基斯坦裔後代早是本港少數族裔的核心，即使設計防疫政策的官員或許對伊斯蘭教的由來、歷史、教義認識不深，但對穆斯林派發含有豬肉的食品，不止是文化敏感度或常識不足，更似是政策設計時早已欠缺從少數族裔出發的視野。由政府公開表明將接回滯留印、巴兩國港人的消息傳出，到4月30日派出首班包機，港府至少還有一星期構想、準備和敲定各項防疫細節，時間不足難言為理由。

少數族裔支援不足

不過少數族裔的權益，已不單只是檢疫時被忽視。教育政策上，香港大學和樂施會本年初發表的研究報告發現，雖然港府近年已增撥少數族裔的教育資源，惟「就讀於香港主流學校的非華語生人數有不斷增長的趨勢，非華語生的學習進度跟不上華語生的問題更為明顯」⋯⋯「即使學習中文多年，他們的中文能力與同齡華語生相比仍然存在著顯著的滯後。」同時，逾九成中文及非中文科教師均認為，教育局沒有於非華語生家長溝通、文化融合上提供特別的支援措施或指引。然而，這些掣肘不但增添少數族裔的學習困難，更會阻礙他們升學及就業，影響人生發展。

政府政策支援不足外，少數族裔在日常生活上亦經常遇到歧視。平等機會委員會曾委託顧問公司，評估少數族裔在貨品、服務和設施等方面遭到歧視的概況。結果發現不少受訪者在租屋、財務服務、交通運輸，以至零售及個人服務的經驗中，皆有過被歧視的經歷，包括地產代理表示業主不願意將物業租予少數族裔人士、遭的士司機拒載，或離開商店時被要求檢查手提袋等。更重要的是，縱使遭遇各種不公或歧視，但由於調查的受訪者不想被視為麻煩製造者，故亦沒有想過向政府機構申訴。然而，港府提出「種融共融」的口號時，除了制定相關政策及措施，協助少數族裔融入本港生活，更重要是了解他們的生活、文化、習俗等，才能得知他們的需要，從而避免「豬肉事件」再次發生。