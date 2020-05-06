委內瑞拉爆小型政變　美國是「豬灣事件2.0」幕後黑手？

委內瑞拉總統馬杜羅（Maduro Nicolas）周一（4日）表示，當局已粉碎一場疑似由美國策劃的流產政變，並逮捕了13名「恐怖分子」，包括兩名美國公民。雖然美國總統特朗翌日表明，其政府與政變毫無關聯，但從表面證據和華府在拉丁美洲策動政變的歷史來看，馬杜羅的指控或有其根據。1960年代豬灣事件及後續的核戰危機，已證明強權政治的危險性和不確定性，美國若再貿然行事，不但難以維持和平，更會適得其反使局勢升溫。

委內瑞拉經濟低迷，多次爆發大規模示威衝突。圖為反馬杜羅的示威者。（路透）

委內瑞拉政府周一表示，一批「恐怖主義僱傭兵」周日（3日）從鄰國哥倫比亞乘坐快艇潛入國境，欲在距離首都加拉加斯不遠的港口城市拉瓜伊拉（La Guaira）登陸。但安全部隊適時介入，擊斃八人和俘虜兩人，且檢獲大量武器。馬杜羅其後發表全國電視講話，展示兩名俘虜的護照、對講機、夜視鏡等裝備，指控美國和哥倫比亞須為事件負責。

政變者疑為美軍

但美國矢口否認一切關係。美國總統特朗普周二接受訪問時，強調事件「與我們的政府無關」，而五角大樓隨後亦附和這說法，惟另一人的證詞則更為詳盡和具體。美國陸軍特種部隊「綠色貝雷帽」（Green Berets）前成員Jordan Goudreau接受美聯社訪問時，不但能指認出兩名遭委國扣留人士的姓名，更稱兩人曾在阿富汗和伊拉克與其並肩作戰。若然Goudreau的說法實屬，這無疑去年特朗普稱「所有選項都在桌上」的佐證。

不容否認，委內瑞拉在馬杜羅管治下千蒼百孔，當局不單無力維持治安，醫療、食品等必需品樣樣短缺，使委內瑞拉現今更成為繼敘利亞後的全球第二大難民出口國，惟此社會動盪實非政變可解之事。

自1999年已故查韋斯以激進左翼政策打動委國選民後，其石油業國有化的大計，雖然使國家擺脫成為美國財團的從屬地位，同時卻打造出一家貪污叢生的國營石油公司PDVSA，使本該屬於國民共有的財富，輾轉落入裙帶官僚機構的袋中，民眾難以平均分享經濟起飛帶來的紅利，管治歪風更儼如癌細胞擴展。查韋斯主政時的扶貧政策讓民眾看到新希望，但油價在2008年見頂回落，該國的公共財政漸見入不敷支，情況猶如在潮退時被看見沒穿褲子游泳，而查韋斯「死不逢時」更為馬杜羅留難以收執的爛攤子，纏擾至今。

針對古巴的政變

儘管這次針對馬杜羅政權的入侵，無論規模、戰略、人數只能稱為「秘密行動」，但星星之火可以燎原，華府亦或早已忘記豬灣事件的教訓。卡斯特羅兄弟於1959年在哲古華拉協助下，以游擊戰推翻美國扶植的巴蒂斯塔（Fulgencio Batista）政權後，美國開始搞盡腦汁，欲將後庭的共產政權眼中釘除之而後快。問題是，泱泱大國又豈能動輒出兵推翻他國政權？既然光明正大之路不通，甘迺迪1961年便默許中情局，為流亡美國的古巴人提供資助和訓練，以入侵古巴並推翻卡斯特羅，惟這群流亡部隊的結果，卻如委國的事件一樣，登陸豬灣後隨即被古巴政府軍擊退。

然而豬灣事件卻未因流亡部隊事敗而落幕。在新成立的古巴政權存亡時，美國的秘密行動使夏灣拿不得不尋求莫斯科的援助，間接將美蘇冷戰推至高峰，1962年的核戰危機就此催生。一方面赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）應卡斯特羅的請求，秘密地越洋在古巴部署導彈，用以震懾及恫嚇美國。惟甘迺迪未見就此屈服，更反過來大玩邊沿政策，主動將對峙升溫，封鎖古巴的海岸線，世界大戰如箭在弦。幸虧兩人最終臨崖勒馬，並成功藉着互相恐嚇，達成等價交易，讓全球逃過核戰浩劫。

舉出豬灣事件一例，不但要說明華府劣績斑斑的前科，更要指出這類外交冒險的危險性和不確定性。可是，卡拉卡斯的亂局根源，也非美方能植兵變並扶植瓜伊多（Juan Guaidó）即能解決的制度問題。