學生記者被帶走　連串問題待再思

周日（10日）母親節出現零星示威，期間一名13歲男生於尖沙咀海港城被警方帶走，引起關注。這名男生自稱為學生記者，為一個網上媒體採訪。

香港記者協會主席楊健興周一（11日）被問及事件，稱學生記者與普通職業記者區分只是年紀大小，並認為保障學生記者的核心在於做記者應做的事，不要做出參與者的行為，並留意自己的位置，以防令警方誤會。

這名學生尊敬記者工作，親身體驗現場採訪，且初步了解當時也有規矩，沒有涉嫌行為，其關心社會之心固然值得肯定。但當如此年紀輕輕也能充當記者時，也不禁叫社會反思，到底什麼是記者？

記者有何專業？

民間記者又稱公民記者，泛指所有非職業、不受僱於傳媒機構的記者。「民間」一詞不只強調其在主流傳媒之外的角度，也強調了每一個人都可以當記者。尤其是資訊科技發達的廿一世紀，大部份人也有足夠的設備（如智能電話）記錄及報道社會事件。他們可能不喜歡傳媒機構，也可能單純對新聞工作感興趣，就好像那名13歲學生般。

然而，當愈來愈多人成為民間記者，我們也要問，主流記者的角色是什麼呢？為何社會仍有受薪、全職工作的記者呢？香港新聞行政人員協會周一（11日）便發聲明指，「新聞採訪是專業工作，記者必須經過專業培訓才能勝任」。但自去年反修例示威而來，愈來愈多人上街充當民間記者，部份人正正是不滿主流記者的報道，甚至罵之「黑記」。那麼新聞採訪的專業性在哪裡？怎樣才能勝任記者工作？新聞行政人員協會的聲明，實在令人留下更多反思空間。

怎樣才是保障記者？

另一方面，隨愈來愈多民間記者加入現場，甚至站在衝突的最前線，也引起不少爭論。例如警方曾指控有示威者混入記者之間，令兩者難以區分。若然果真如此，我們又可以怎樣解決問題？

當然，記者照道理是沒什麼好假裝的。因為記者本身沒有刑事豁免，正如記協主席所指，對學生記者的最大保障就是做記者應做的事，不要做參與者的行為。換言之，民間記者跟其他市民一樣，在示威現場也可能被截查，也可能被驅趕。從這角度看，民間記者跟市民也是一樣的。

只是目前的示威現場愈來愈複雜，連傳統記者也曾被警方粗暴對待，妨礙正常採訪，那麼對主流記者的最大保障又是什麼？七個傳媒工會周一要求緊急約見警務處處長鄧炳強，要求停止針對記者。這是否已足夠對症下藥？如何才是最有效地保障記者工作？