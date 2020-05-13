伊拉克慘成大國磨心　「芬蘭化」或可成為出路？

全球大疫本為各國抗撃疫情休養生息之時，然而國際局勢卻是驚濤駭浪，危機四伏。上月底伊朗成功發射軍事衛星，又加強於波斯灣游弋，屢屢於美軍發生擦槍走火的情形。美國總統特朗普更揚言，一旦受到伊朗炮艇的騷擾將格殺勿論，令美伊關係持續緊張。同時間華府及德黑蘭政權關係密切的伊拉克，更慘成大國博弈的磨心，為走馬上任的新總理卡迪米（Mustafa Kadhemi）帶來極大挑戰。近日美國《外交政策》雜誌一篇評論文章，大膽提出伊拉克「芬蘭化」的藍圖，究竟會否為美伊夾縫中的伊拉克提供出路？

芬蘭自1917年俄國革命獨立後，一直受新冒起的布爾什維克政權虎視眈眈。1939年史大林跟希特拉簽訂《德蘇互不侵犯條約》瓜分波蘭，西邊再無後顧之憂後，蘇聯揮軍入侵芬蘭爆發冬季戰爭。驍勇善戰的芬蘭將士力守疆土，竟以實力懸殊之勢以弱勝強，大敗蘇聯紅軍。然而面對如此強鄰，為了芬蘭的長治久安赫爾辛基亦於1948年跟莫斯科達成共識，主動採取中立原則，不會加入跟蘇聯敵對的聯盟，以換取蘇聯尊重其主權及政治制度。

東西陣營緩衝區

此一成為東西陣營緩衝區的「芬蘭化」政策，為日後奧地利所效法。1955年美、蘇、英、法四大二戰戰勝國簽訂《奧地利國家條約》，讓四國從奧地利撤軍以免奧國步上德國後塵東西分治。得到主權獨立及領土完整後，奧地利亦迅即宣佈為中立國，不倒向任何一方。芬蘭及奧地利有效維持長治久安，避免受外國勢力擺佈，或成為大國博弈的磨心，其經驗為歷來學者所研究，並以之成為解決東歐、高加索地區、台灣甚至香港問題的參考對象。

要把芬蘭經驗植入伊拉克看似吸引，但實際操作卻極為困難。伊拉克的情形遠比當年芬蘭複雜，其除了跟伊朗及沙地阿拉伯兩大宿敵接壤外，北面及西面亦分別有地區強國土耳其及其對手敘利亞。敘利亞自2011年爆發內戰以來，局勢一直不穩。伊斯蘭極端勢力ISIS更乘勢而起，在伊拉克西北部地區肆虐。同樣地區亦一直有庫爾德武裝組織，隨着打撃ISIS而於該地建立半獨立政治實體，亦為伊拉克及鄰近多國帶來難題。

伊拉克態度強硬，要求美軍撤離，是因為美國在伊拉克境內開展軍事行動，炸死伊朗軍官蘇萊曼尼。（AP）

取決於美國及伊朗關係

若要得到土耳其、敘利亞、伊朗等承認及尊重其主權及中立地位，巴格達先要解決庫爾德問題。原因為一旦伊拉克庫爾德族成功獨立，將會誘發土耳其、敘利亞、伊朗境內的庫爾德族分離主義，對於以上多國的政權穩定及領土完整將構成極大威脅。而若然要美軍完全撤出伊拉克，聽命於德黑蘭的民兵組織「人民動員」（PMU）又要交由伊拉克政府指揮，讓伊拉克實現完全獨立自主，伊拉克亦必先有相應的軍事能力以應付國內的反恐行動。

然而伊拉克最終能否「芬蘭化」，仍要取決於美國及伊朗關係。華府在特朗普上任以來，一直對德黑蘭採取「極限施壓」策略，先退出伊朗核協議，又在年初於巴格達國際機場附近伏撃伊朗大將蘇萊曼尼，令兩國瀕臨開戰邊緣。在此情勢下，難以預視兩國會為局勢降溫，重建互信令伊拉克過渡至雙方所承認及尊重的中立緩衝區。再加上沙、土、敘、俄強權環伺，未能保證就算美伊退出，其他勢力便不會因而染指。

不過伊拉克的情形亦非完全悲觀，事實上特朗普上台前美伊亦曾短暫回暖。由多國牽頭下，奧巴馬政府跟德黑蘭於2015年達成伊朗核協議，限制後者提煉濃縮鈾，亦受國際社會普遍支持。年底大選民主黨候選人拜登曾自稱會繼承奧巴馬路線，若然成功入主白宮，其為中東政局帶來一片新風或是可以期許的。