阿富汗注定是個失敗國家？

美國總統特朗普周二（26日）在記者會中，重提希望美軍全面撤出阿富汗的願望，但未提及具體時間表。外界估計其言論是要為競選連任鋪路。與此同時，阿富汗當局亦釋放了900多名塔利班囚犯，以履行早前簽定的停火協議，讓這場長達19年的戰爭即將走入終局。然而，阿富汗的前程仍是陰霾重重。

5月12日，喀布爾，在醫院遇襲後一名阿富汗警察安撫一名男子。警方和武裝分子之間長達數小時的槍戰造成十多人死亡，其中包括兩名新生兒、母親和數量不詳的護士（美聯社)

美國遭受9-11恐怖襲擊後，華府雖欲速戰速決，推翻塔利班政權，但如同越戰的教訓，小布殊不但高估了美軍的實力，也低估了塔利班的抗戰意志和游擊戰的難度。戰爭發動者因自我膨脹而自招惡果，加上戰事已不得民心，美國總要找個合理藉口退場。而特朗普的說法是，「我們在那裡已經有19年⋯⋯我認為已經足夠了⋯⋯」。

華府願意拂袖而去，背後除了軍費考慮，部分因為阿富汗局勢漸見和平使然。在2月29日簽定的「多哈協議」中，美國與塔利班達成歷史性停火協議，華府以縮減駐軍規模，利誘塔利班切斷與蓋達組織的聯繫，並重申會向未來的阿富汗政府，提供政治和經濟發展援助。可是，這份協議尷尬之處，在於是由美方的阿富汗和平特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）和塔利班代表巴拉達爾（Mullah Baradar）聯手促成，繞過了美方扶植的喀布爾政府，故未來喀布爾能否於塔利班和平共處，仍屬未知之數。

即使塔利班願意改過自身，喀布爾自身的分裂政局亦有拖垮協議的可能。本年3月，總統加尼（Ashraf Ghani）的競爭對手阿卜杜拉（Abdullah Abdullah），因不滿加尼疑在選舉中舞弊，自行宣誓就任總統。儘管這場憲政危機終在5月中旬得以解決，以權力共享協議作結，使阿卜杜拉成為國家和解高等委員會的領導人，但加尼的妥協明顯是受壓於美國的結果，故兩人的分歧和權鬥仍會在新政府延續。

阿富汗經濟危機

阿富汗的軍閥割據若得以解決，未來和平發展之路亦不會平坦。阿富汗蘊藏天然氣和礦產，表面上可成國家現代化的戰略資源，但自1979年前蘇聯秘密地派軍到當地「維持和平」後，該國只有塔利班勉強可算實行全國管治，難以集中資源，發展經濟。反而， 根據1988年的官方統計，當時阿富汗政府預算中「只有」26%是從外國捐贈得來，另有7%則來自天然氣銷售。至30年後，喀布爾的政府預算已有七成半來自外國捐贈，數字更佔國民生產總值兩成，是世界上其中一個最依賴援助生存的國家。問題是，當最大金主美國撤出後，其金錢援助亦很大機會隨之削減。試問一個中央銀行僅有75億美元儲備的國家，還有多少資源可投放到經濟發展中？

撇除經濟危機，阿富汗還有一股不容忽視的勢力——恐怖組織ISIS。據聯合國調查指出，ISIS的「呼羅珊省分支」（ISKP）去年雖然遭受軍事挫折，未能佔領阿富汗東南部省份，但受惠於該國的天然地勢作屏障，該組織仍然活躍於東部的楠格哈爾省（Nangarhar）和庫納爾省（Kunar），而戰鬥人員數目則有約2,500至4,000人，其實力不但能以恐襲宣揚政見，更能左右一個失敗國家的發展。儘管阿富汗在歷史上常被稱為「帝國墳場」，大英帝國、蘇聯和美國先後鎩羽而歸。隨着美國撤軍已成現實，若將來沒有外國勢力取代美國留下的權力真空，阿富汗墳場的命運亦未必就此中斷。