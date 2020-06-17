約滿酬金「不翼而飛」　政府保障外判不是無計

本港最新失業率達5.9%，創出15年來新高，失業人數增加至23萬人。本港不少基層人士面臨失業危機之餘，近日更有傳媒發現清潔工人在約滿前14日遭解僱，外判商被質疑為逃避支付逾萬元的約滿薪酬而解僱事主。

本港最新失業率達5.9%，創出15年來新高，失業人數增加至23萬人。（資料圖片）

堵塞約滿酬金漏洞

現年71歲的事主在過去七年於長沙灣一帶街道任職食環外判清潔工。政府外判清潔公司每隔兩年便需重新招標，而事主亦一直獲新的外判清潔商留用。惟5月14日事主遭最新的外判商萬成清潔服務即日解僱，並僅獲發約7,000元工資以支付其月薪及年假薪酬，但逾萬元的約滿酬金卻無踪影。

政府去年改革合約制度，包括加入6%約滿酬金、法定假日薪酬、打風更1.5倍計薪等，理論上外判清潔工應有更好待遇。但因外判商在事主約滿的14日前將她解僱，而事主雖工作多年，但因外判商多次轉換，所以她在新外判商下工作未夠兩年，要舉證僱主無理解僱將有一定困難。

勞工處一方面固然要為工人發聲，在勞資談判中協助勞方爭取應有權益；另一方面，勞工處也可從制度入手堵塞約滿酬金漏洞，防止僱主在合約臨結束時解僱員工，惡意規避合約上的約滿酬金要求。例如勞工處可研究在《僱傭條例》中加入約滿酬金部分，規定在完成合約四分之三或更長時間後，僱主仍須按比例支付約滿酬金，以此阻止僱主在臨屆約滿前解僱員工。

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政府外判須照顧基層

清潔工人職工會總幹事胡美蓮指出，在過去兩星期共收到兩宗類似求助，惟胡美蓮指同樣情況在過去比較少見，表示「就算是新的外判商，亦要沿用舊有人手」。同類事件變多的詳細原因尚待查明，惟今次涉事外判公司既屬政府外判，政府仍有責任完善現時的外判條款，例如要求外判商在其投標金額中，應有一定金額用於支付薪金，或由政府為外判清潔工等工作劃一工資等。

政府可以「生活工資」作為承辦商給予清潔工人的應付下限，參考一個家庭要維持其基本生活所需的物品而訂，讓僱員工作一個月後，所得薪金不應只有7,000多元。雖然香港一直奉行資本主義，僱主開價「有人肯做」便能成事，但作為負責任的政府，也不應成為榨壓社會勞動力的一分子。政府批出外判合約，也應照顧基層生活。