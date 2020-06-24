北極圈破紀錄38度高溫　另一場生態災難將現？

百年一遇的世紀大疫從冬至夏，肆虐全球至今未息，另一個生態危機的警鐘卻悄然響起。位於西伯利亞東北部薩哈共和國（Sakha Republic）內，被喻為全世界最冷的地方之一的千人小鎮維爾霍揚斯克（Verkhoyansk），上周六（20日）竟錄得攝氏38度高溫，打破1915年以來的北極圈最高溫紀錄，令人震驚。西伯利亞北極圈受熱浪侵襲，正反映出全球暖化的氣候危機已經迫在眉睫，若不及時行動恐怕將追悔莫及。

據稱，西伯利亞大部份地區自5月起錄得異常高溫，較過去正常平均熱十度，加速永久凍土融化，或釋放出甲烷為主的溫室氣體。高溫亦加劇山火發生，有指薩哈共和國內目前有逾27.5萬公頃土地正在燃燒。維爾霍揚斯克以北的另一城鎮哈坦加（Khatanga），上月23日錄得該處歷來最高的25度，較前紀錄高11度。美國氣象專家更表示，西伯利亞出現38度高溫本來預計在2100年方出現，如今竟早了足足80年。

有氣象專家悲觀預測，隨着極端氣候成為新常態，北極暖化現象將更為明顯。西伯利亞野火肆虐、永久凍土融解等各種災難將陸續出現，彼此的加乘效應或會導致北極熱夏的長期惡性循環。如本月初北極圈內的工業城市諾里爾斯（Norilsk）有兩萬公噸的柴油外洩入河而進入緊急狀態，為北極史上最嚴重的污染事件，起因正是因為儲油桶支柱倒塌。除了設備維護問題，有指永久動土解凍也被認為是造成支柱不穩固，進而導致生態悲劇原因之一。

1.5公噸柴油「染紅」的北極圈安柏那亞河（Ambarnaya River）。（Youtube影片截圖）

減排責任推給別國

全球資本主義經濟不斷擴張，地球資源日益稀少，人類轉而向蘊藏龐大的天然資源的西伯利亞、北極、南極、西藏等偏遠地區打主意自然不過。正如巴西近年不斷開發亞馬遜森林，榨取當地天然資源，摧毀當地原住民家園之餘，亦導致年初亞馬遜的大型山火。同樣地全球氣溫不斷上升，亦令美國加州、澳洲等地山火肆虐，當地進入緊急狀態，人命財產損失難以估量。生態災難的日益頻繁，已經是大自然對人類的多次示警。

西伯利亞、亞馬遜的生態災難聽似雖然相距甚遠，然而香港儘管位處華南高度發展的富裕地區，2018年超級颱風山竹一役雖未造成人命傷亡，但亦令香港街頭滿目瘡痍。太平洋的氣溫上升亦令颱風更為強勁，類似山竹的超級颱風吹襲香港或會成為新常態。香港雖然只是地處一隅，佔全球碳排放0.12%，但每年人均碳排放為6.1公噸，比全球平均的4.981為高。作為人類社會的一份子，香港人實在不能以事不關己的姿態冷待氣候問題。

特區政府雖然於2016年簽署《巴黎協定》，承諾在2030年人均排放量減至3.3至3.8公噸，然而在亞馬遜山火、全球大疫、西伯利亞熱浪等生態接踵而來，我們亦須反思自身的目標及責任是否仍有不足。而當我們日常的消費模式及生活習慣不變的情況下，只不過將污染及廢物外判並轉嫁到外國的低收入經濟體，對於改變環境污染、拯救地球的共同工作來說根本無濟於事，把減排的責任推給別國，無疑只是自欺欺人。

圖為2009年11月20日距離加拿大丘吉爾鎮約300公里一處，一隻雄性北極熊吃下一頭幼北極熊。（Reuters）

盲目追求GDP增長

新型冠狀病毒的疫情亦是來自蝙蝠經由野味傳至人類，而在大陸經濟起飛，野味文化成為時尚，甚至為高消費的身份象徵，野味市場自然大行其道。大陸雖然早有打撃野生動物的行動，但有價則有市，大陸野味產業根本禁之不絕。而隨着經濟發展大陸不斷城市化，人類侵佔本屬野生動物的棲息地，都增加從野生動物身上感染到不知名致命病毒的風險。只有徹底反思人類粗獷式發展的掠奪型資本主義模式，在野味文化上移風易俗，方能真正對症下藥。

早前因應遏制疫情，各國政府先後實施封城停產等禁令，武漢上空出現久違的藍天白雲，空氣污染錄得新低。意大利旅遊聖地威尼斯昔日人頭湧湧、摩肩擦背的畫面再不復見，反而出現魚兒於河道暢泳、天鵝於橋下依偎的奇景，也令網民嘖嘖稱奇，並開始反思昔日人類的經濟模式對自然環境破壞之大。可惜各國政客為求挽救經濟，疫情未息已經催促重啟經濟、復工復產，顯然未有汲取大自然對人類的警示。

西伯利亞漏油污染及熱浪侵襲，再次反映盲目追求GDP增長、肆意開發天然資源，以維持主要為已發展地區的少數人類長年以來的高污染消費模式，根本已經無以為繼，甚至將會以下一兩代子孫的福祉甚至存亡為代價。在此極為惡劣嚴峻的生態災難正在倒時，各國政客依然追逐經濟利益，甚至淡化事件的嚴重性，拯救地球的重任實在要靠全球以下而上的方式推動，更要從改變個人的生活習慣及消費模式入手，刻不容緩。