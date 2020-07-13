歐元區或迎新成員　經濟融合有利穩定

歐洲央行（ECB）上周五（10日）表示，已將巴爾幹半島的克羅地亞和保加利亞，納入歐洲匯率機制（ERM-2）。在兩年過渡期後，若然能滿足央行的改革要求，兩國最快可望在2023年正式成為歐元區成員。歐元區事隔五年後再次外擴，不但可藉單一貨幣作工具，推動歐洲大陸的政治融合，同時亦可刺激歐盟邊陲國家的經濟。

在歐盟委員會的新聞公布中，主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）不但形容克羅地亞和保加利亞被納入歐洲匯率機制是「歐洲統一、繁榮和團結的具體象徵」，同時亦藉此表揚兩國在經濟改革付出的努力。雖然這次是繼2015年立陶宛後，歐元區再次有意招收新成員，但兩國仍須經過一番考驗後，方能可望在2023成為單一貨幣聯盟的一員。

克羅地亞加入歐元區：歐元集團主席森特諾（Mario Centeno）2019年7月8日稱，克羅地亞已正式申請加入歐洲匯率機制（ERM II），圖為他當天會見歐元集團多名財長。（法新社）

ERM-2作為匯率穩定機制，其目的是要確保歐元和其他貨幣間的匯率波動，不會破壞單一市場的穩定，並幫助非歐元區國家作前期準備工作。雖然ERM-2名義上為自願性質，但凡是有意成為單一貨幣聯盟的國家，亦須提前加入機制，避免在採用新貨幣時出現大幅的匯率波動，故機制明言一國欲加入歐元區前兩年，其本國貨幣兌歐元的匯率，須維持在正負值15%的區間內。不過，早在克羅地亞和保加利亞於2013年和2007年加入歐盟時，兩國已同時將列弗（Lev）與歐盟掛勾，以及對庫納（Kuna）採取管理浮動匯率，並在貼近上、下限時出手干預。因此，兩國加入歐元區的最大挑戰，應是來自歐盟委員會對反洗錢、國有企業、公共部門的改革要求。

加入歐元區的誘因

不過從兩國與歐盟成員國的貿易數據，加入單一貨幣聯盟乃是無法避免。據歐洲統計局（Eurostat）的資料，由2002年至2019年間，克羅地亞和保加利亞對其他歐盟成員國的出口貨物總值，年均增幅分別達到6.8%和10.3%；而在貨物出口的目的地比較上，兩國亦分別有近七成和六成半的貨物銷往歐盟。儘管兩國貨幣與歐元的匯率早已穩定，但克羅地亞和保加利亞欲與其最大貿易夥伴共用同一貨幣，未來亦可節省兌外匯時的交易費用，加快貨物流轉和成本。

雖然加入歐元區意味放棄獨立、自主的財政政策，但同時亦有其可取之處。由於歐元區的貿易總量龐大，且政治制度相對穩定，這使至不少國家皆視歐元為儲備貨幣，故經濟規模較小的國家換用歐元後，可在德、法兩大歐洲經濟體支撐下，享有較低的借貸利率，吸引外國資金前來投資。與此同時，較低的利率亦可使減少兩國企業借貸成本，從而受益於規模經濟，提高競爭優勢，刺激出口行業。

回想1957年煤鋼聯盟六國簽訂《羅馬條約》，且成立「共同市場」的失敗經驗可見，歐洲一體化的準備工作，不但須靠更緊密的經濟和貨幣整合為基礎，時間上也不能一蹴而就，無視成員國的內部發展差異。從歐洲一體化的觀點看來，擴展歐元區不單可在經濟上鼓勵跨境貿易和投資，同時在政治上也是實現和平、消除戰爭的必經之路。即使過程中路途顛簸，但歐洲也不能忘記二戰時的慘痛教訓。