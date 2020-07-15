【民主派初選】黃碧雲鎩羽而歸　民主黨軟弱無能

民主派初選電子投票結果公布後，在九龍西僅排名第7的民主黨黃碧雲承認落敗，宣佈放棄參加9月立法會選舉。對傳統泛民政客來說，初選結果無疑令人氣餒。一些人稱讚黃碧雲「知所進退」、「顧全大局」，但換個角度看，何嘗不是反映其無能？無能，不是說她敗選，而是她不敢拒絕一個顯然對傳統泛民不利的遊戲，欠缺勇氣向以「本土派」和「抗爭派」為代表的民粹勢力說不。

初選之所以對傳統泛民不利，因為參與投票的溫和選民較少，本質上就是一場由年輕人、本土派主導的遊戲。事實上，民主黨有自己的「和理非」支持者，多年來建立了不少樁腳，因此黃碧雲在正式選舉中並非沒有勝算。可惜她欠缺「唔玩初選」的勇氣，參加一個對自己不利的遊戲，落敗後再以「民主派沒有分裂的條件」為由退出正式選舉。這不是無能，又是什麼？

某程度上，黃碧雲的棄選頗能揭示傳統泛民的困局。一直以來，他們是溫和理性的代表，寄託許多市民希望香港出現良好議政文化的期盼。但隨着政治近年氣氛變得極端，傳統泛民茫然失措，不知如何定位──他們在反修例「抗爭者」衝鋒陷陣時不敢勇武，卻在區議會選舉中收割了運動成果，結果被指為食人血饅頭；當他們「嘗試」勇武，包括黃碧雲在5月中立法會內會選舉中在保安人牆間「捐山窿」、試圖衝向主席台的一幕，卻被譏為「忽然勇武」。「抗爭者」根本不領情，爭取出選超級區議會的岑敖暉便批評黃碧雲是「妥協派」，誓要將她踢走。

民生工作不可讓路「抗爭」

黃碧雲在初選結束後的記者會上表示，在反修例運動和《港區國安法》生效的大氣候下，心懷不滿的民眾期望立法會議員有較鮮明的抗爭立場，對於民生、政績的考慮放輕，而她本身是學者，「或不完全符合選民對抗爭形象的期望」。這種說法極其不負責任──民生工作不應讓路於「抗爭」，她本人就曾在鉛水風波中作出貢獻。如今她對「抗爭者」表示默許甚至順從，只會令民粹勢力獲得加持，變相延續陸港兩地的政治對抗。

黃碧雲希望「新世代能回應時代的怒吼」，但「新世代」指什麼？是沉溺於政治對抗而無法自拔的新世代，抑或是在「一國兩制」框架內、理性地尋找空間的新世代？以現時的情況來看，顯然是前者。我們從不諱言，在中央不斷表明原則底線的前提下，政治對抗根本是死胡同。重回理性溝通──像當年民主黨與中聯辦合力推動政改方案──才是香港的出路。

默許民粹、加持虛幻的「抗爭」路線，後果只會是「自炒」。與其執迷不悟，倒不如嘗試說服年輕人懸崖勒馬，以務實態度參與香港的改革。我們相信，這才是負責任的從政者應有的態度。