議員的言行應有基本修養

上周三（20日）美國國會山莊發生一段小插曲，共和黨佛羅里達州聯邦參議員約霍（Ted Yoho）在國會山莊前的階梯上大罵民主黨約紐州眾議員科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）「噁心」（digusting），又稱之為「他媽的婊子」（f*cking bitch）。本來此類侮辱的罵人說話，平時在街頭巷尾都聽見不少，然而在莊嚴的國會山莊前，由議員向另一名國會議員說如此侮辱女性的語言暴力，更被一眾記者聽到，便引發軒然大波。

兩日後當科爾特斯在國會發言，便稱此類侮辱女性的語言暴力，本來在其於紐約布魯克林當侍應生時每天受到的對待。她自稱本來也不把之當作一回事，只接受此是身為女性的日常。然而當約霍受到公眾甚至黨友巨大壓力，在國會發言稱對自己引起爭吵及突兀表現感到遺憾，便惹來科爾特斯不滿。科爾特斯最終打破沉默，在國會發表長達十分鐘的演說，申訴美國女性在社會日常受到的貶抑及歧視，結果引起公眾極大迴響，為社交媒體所瘋傳，被視為女性主義的充權之舉。

美國少數族裔議員：「行動小隊」成員當中，名氣最大的相信是年僅29歲的奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）。這位拉丁裔政壇小花在眾議院代表紐約區，是美國史上最年輕的國會女議員。（Getty Images）

科爾特斯反駁約霍

科爾特斯稱其最終要發聲，由於約霍在發言中顧左右而言他，更稱自己不能為熱愛試帝、家庭、祖國而道歉。科爾特斯稱自己不可能教導自己的姨甥及年輕人，接受這樣的道歉。科爾特斯又稱約霍談及自己的妻子及女兒，把自己塑造為愛家的男人，然而卻對家外的女性如此的不尊重。科爾特斯稱：「我雖比約霍先生幼女年輕兩歲，但我也是人家的女兒，而我父親慶幸地已不在世看到約霍先生如何對待他的女兒。」科爾特斯又指有女兒不代表其便不是性別主義者。

其實科爾特斯兩年前僅以30歲之齡當選國會最年輕議員以來，一直受保守派及共和黨人瘋狂攻擊，指其過於年輕，不諳世事難擔大任，又嘲笑其出身低下，曾經當過侍應生，又指其自稱社會主義的左翼政見幼稚危險，要把美國拖垮變成委內瑞拉。而在社交媒體上科爾特斯受到的攻擊，亦大量針對其為女性以及拉丁裔。然而科爾特斯每次卻遇強越強，不僅應對有道不亢不卑，常發表一針見血的言論亦激勵人心，令其深受年輕人歡迎，僅僅兩年已經成為最知名的國會議員之一。

此次辱女言論風波中，科爾特斯反映了美國女性遭受的侮辱和對待的日常，贏取了極大掌聲。另一邊廂的約霍亦因而遭受極大壓力，基督教團體「麵包為世界」更指約霍的「道德操守」不符合其組織與女性及有色人種並肩同行的宗旨，而辭去該團體的公職。約霍更被一些進步派團體施壓要求辭任國會議員，其落得如此下場亦可謂懲惡揚善、維護正義之舉，符合公眾盼望，維護了社會公義，亦見得美國社會對國會議員侮辱女性及弱勢群體的尺度之高，相反香港在弱勢平權方面又表現如何呢？

陳志全稱在立法會的內會上，曾遭郭偉強推倒及拉扯。（資料圖片）

香港立法會每況愈下

最近工聯會立法會議員郭偉強在社交媒體直播評論時政，亦惹起歧視及侮辱小眾的風波。事緣郭偉強在多月前立法會內務委員會主席選舉時間，涉嫌將人民力量陳志全強行拉倒在地，被陳志全提出私人檢控。郭偉強在直播時，竟以「菊花先生」嘲笑陳志全性取向，又指聲援的市民是「菊花團」，言論惹來陳志全及民主派批評，同性戀歌手黃耀明更稱「這種是旦噏的語言暴力其實在21世紀的今天仍然處處都在，但你可以容忍一個立法會議員墮落到這個水平嗎？」

建制派形容反修例示威暴力、參與者為暴徒，批評民主派搞議會暴力，令議會不成議會，固然不無原因，但他們卻對社會的弱勢及小眾群體，在本來已受制度的打壓和暴力上，再施以語言暴力。身為立法會議員出言侮辱卻視作等閒，更加毫無歉意。常言道一隻手掌拍不響，當民主派日益激進，建制派亦同樣每況愈下，公然發表辱同言論，把立法會議員作為社會榜樣的基本道德和修養拋諸腦後。

平機會以促進不同群體的平等機會、建設沒有歧視、崇尚多元、包容共濟社會為己任，如今立法會議員公然對性小眾的語言暴力，其也應發揮導正社會對性小眾的偏見的社會責任。