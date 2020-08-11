立法會任期延長　應務實服務社會

周二（8月11日）閉幕的第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十一次會議通過《全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責的決定》，內容指出：「2020年9月30日後，香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責，不少於一年，直至香港特別行政區第七屆立法會任期開始為止。香港特別行政區第七屆立法會依法產生後，任期仍為四年」，也就是說議員起碼得以延長一年。

政治拉鋸癱瘓議會

過去一年的香港受反修例風暴及其他因素影響，社會環境籠罩着高度的泛政治化氣氛。本應冷靜理性議事的一眾代議士，也受此影響將自身職責拋諸腦後，在廳堂上透過各種方式進行政治拉鋸。當中最讓人記憶猶新者，自然要數立法會內務委員會會議停擺半年以上，主持及與會者寧可爭論應否使用「武漢肺炎」稱呼一類瑣事，都不肯盡快進入選舉主席的環節。

在這種背景下，去年議會自然出現了不少未能完成審議程序的法案，它們包括：設立「一手樓空置稅」的《2019年差餉（修訂）條例草案》、規管另類吸煙產品的《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》以及實施都市固體廢物收費的2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》等等。這些法案本來都與政治問題關係不大，卻不幸遭其拖累而作罷。

把握機會重回正軌

早前曾有聲音提出一旦中央使用委任形式設置臨時立法機關，泛民主派議員就應該要「總辭」杯葛抵制此一認可性欠奉的組織，然而現時北京並未採納這個不少建制派成員支持的方案，甚至為免橫生枝節沒有要求被取消下屆參選資格的現任議員離開席位，延長任期考慮僅為「因應當地新冠肺炎疫情的嚴峻形勢」、「維護香港特別行政區憲制秩序和法治秩序，確保香港特別行政區政府正常施政和社會正常運行」，這群人呼籲「總辭」的基礎也就完全無法成立。

中央通過決定延長香港立法會的任期，並讓全體議員通通可於來年繼續留在席位之上，他們好好必須把握着「原班過渡」的機會，在可行且符合規例的情況下研究如何恢復處理去年積壓下來的未處理法案，不要再將心力放在進行政治表演、黨派傾軋之上。當下肺炎疫情短期之內難以消退，香港亦明顯已經被捲入中、美衝突漩渦之中，議會若還不能好好執行自身職能，只會更進一步禍害市民福址。