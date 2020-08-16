墟市能存活於市區重建下嗎？

觀塘市中心重建，服務社區超過30年的物華街臨時市場須作清拆，小販自2014年起暫時搬往臨時性的同仁市集，直至新的永久觀塘小販市集落成。然而，同仁市集卻失去往昔墟市的光彩，門可羅雀的場面多年來為人垢病，反映出由上而下的規劃忽略社區需要。更重要的是，墟市緊扣基層生活，惟本港的重建模式卻是趕絕基層，為社區引入市紳貴族，即使新的小販市場即將落成，真正的墟市似乎將不復存在。

墟市緊扣基層生活

本地文化研究學者馬國明曾寫道，小販為城市空間的開墾者，他們憑著一己眼光判斷城市空間裡有何處可發揮一己所長，那麼一個成功的墟市，便是小販與市民共同打造出來的地方，在這裹小販可恰如其份地滿足社區的需要，自己亦能藉此糊口，故墟市可謂是滿足基層市民生活所需、卻無需刻意鋪陳、規劃，自然而然發展出來的有機物。

觀塘市中心的物華街臨時市場正是如此。七十年代，觀塘市中心裕民坊一帶聚集不少小販，港英政府因管理、衛生及交通等問題，決定將過百檔小販遷至附近物華街的舊籃球場，打算作短暫的臨時市場，然而此臨時市場卻一直營運多30多年。

當然，物華街墟市的誕生並非完全有機，畢竟小販們原初扎根的位置乃裕民坊，但不料政府放逐小販至其附近的物華街球場上，卻是促成了更緊連社區的市集格局。物華街鄰近不少民居與及公共屋邨，自然方便基層市民前來光顧。配合附近瑞和街街市，與及裕民坊的商鋪，多年來主售日常用品的物華街市集與之形成一個綿密、卻有明顯分工的商販空間，基層市民起居的不同需要均可適數得以照料。

但直至千禧年代，市建局宣布重建觀塘市中心，裕民坊附近一帶300多公頃須砍掉重練，物華街墟市自然不能倖免。市建局於「山下」同仁街一帶設立臨時市集，用以暫時安頓「山上」過百檔小販，直至2020年永久小販市集落成啟用。然而同仁市集啟用以來負評不斷，多年來門可羅雀，該址人流不但稀少，甚至被市民當作行人通道而已，完全失去往昔墟市的熱鬧。

同仁市集位置被巴士、小巴站包圍。（曾鳳婷攝）

市建局或認為，鄰近小巴、巴士站、甚至地鐵站的同仁市集，理論上有利設立墟市。然而同仁市集的敗筆之處，卻是遠離基層民居，居於「山上」的基層市民鮮有動力，遠征「山下」的市集只為購買日用品，同時同仁市集鄰近的高級住宅，所屬居民亦非墟市的主要客群，可見將墟市與其社區脈絡割裂影響致命。更不用說同仁市集外觀並不吸引，途人難以看見建築內的活動為何，與往時通透的墟市設計截然不同，而且場內鋪位小、走廊亦相當狹窄，進一步打擊居民進內消費的意慾。這正正反映規劃人員的想像，與小販、居民的實際需要之間的重大落差。即使同仁市集屬暫時性質，但小販難賴以為生，亦無法安然過渡至永久市集落成，結果上一樣難以幫助小販。

重建模式不利墟市

現時同仁市集內漸漸人去樓空，引人以待的永久市集亦即將於明年第一季啟用。但到底新市集能否令墟市文化復活？誠然，永久市集位於鄰近物華街、康寧道，小販們將能返回較接近基層社區的位置，但市集的設計已率先惹來質疑，如有聲音擔心新市集設計無異於地牢，不利吸引顧客光顧。

設計可以討論和更改， 但市區重建下社區脈絡遭徹底改變，卻是難以阻止。市建局的重建模式向來以豪宅主導，被影響的基層戶容易被排擠出重建區域、甚至其社區以外，代替的卻是社經條件更佳的仕紳階級。而作為市建局最大規模的重建項目，觀塘市中心以至附近一帶的居住成本只會不斷上升，社區漸漸變得排拒基層住戶。市建局以永久市集保留小販文化，卻鏟除其所需的社區脈絡。一個只有小販、卻沒有顧客的市集能否成「墟」，答案相當明顯。

保育墟市文化，絕非單止預留地方讓小販擺攤，更須讓小販可持續地經營下去，這涉及的卻是整個社區脈絡存留的問題。只要市建局維持目前重建模式，繼續破壞舊區的基層脈絡，所謂的保育只會流於形式。本港未來重建來否要繼續如此，值得公眾深思。