新冠病毒檢測　全民參與全民受益

政府周五（21日）召開記者會，焦點之一的普及社區檢測將由9月1日開始，預計為期兩周。除了不適合的人士，如鼻、咽喉有疾病，以及6歲以下兒童外，所有無病徵、持有香港身份證的市民都可參與。醫護人員會向參加者採集鼻腔及咽喉拭子混合樣本。

最理想的社區檢測，是配合禁足令和停止跨境人流，而且在大規模爆發前開始。港府忽視了政府專家顧問規勸，在年初未有增加每天檢測量，錯失了第三波社區爆發前的測試時機。其次，香港各類產品服務依賴外地，停止跨境人流或有難度，而政府拒絕禁足令，又無意進一步收緊檢疫安排，加上企業減少響應居家工作，市民仍有機會在戶外活動受感染。

高參與率最重要

然而，現時推行檢測，仍然有助政府和醫學界識別現存的社區隱形個案和傳播鏈，及早治療和隔離社區有病徵者。政府專家顧問袁國勇和許樹昌教授近日接受傳媒訪問，均鼓勵市民參與。其中，許樹昌認為人數愈多愈好，起碼應有500萬至600萬人，之後可以集中為高危行業員工定期檢測。

普及自願檢測將於9月1日展開。（羅君豪攝）

觀乎現時已實行的三個檢測行動，市民的反應未算踴躍。西醫工會會長楊超發指出，衞生署早前在高危地區派樣本瓶，交回量只佔整體三成多，領瓶比例亦只是四成。醫管局總行政經理劉家獻日前表示，在普通科門診派發深喉唾液樣本瓶的檢測計劃，針對自覺高危但病徵輕微的市民，由7月底至8月19日，收回樣本瓶的比率只有66%，在2.3萬個樣本中，有56人確診。另外，衞生署已向貨櫃碼頭提供8,000個樣本瓶，符合該處的員工人數，但截至19日晚只派發6,500個，收回約4,700個。

坊間沒有統計反應低的原因。打風固然推遲收瓶進度，但此現象在打風已經出現，另一些可能原因是市民擔憂測出陽性結果後，會影響其工作和生活。對於後者，家人和僱主要多加體諒，政府要安排足夠的檢疫措施和支援。

+ 4 + 3 + 2

注意假陽性個案

過往社會關注假陰性的個案，即本身帶病毒但沒有被測出，這要依靠醫護界準確採樣。那邊廂，社會此際亦要留意假陽性的個案。縱使假陽性的比例較假陰性低，但當採樣個案大增時，亦有一定數量。當樣本數目達500萬之多，假設假陽性比例為萬分之一，也有500個。他們在覆檢時可能變回陰性，但當中也會折騰一番，無端擔憂，醫護界別需要多加留意。

高危區群組尚且冷淡對待，當檢測行動推至全港，加上感染數字有回落跡象，市民抗疫意欲或會鬆懈，參與率會更低，無法達致最起碼的追查所有傳播鏈。雖然政府照理不是不可以把計劃變成強制，但觀乎在自願階段也出現大量不實陰謀論，例如收集基因作不為人知的用途等，強制測試定必招至民眾更大反彈，政治上未必理想。楊超發建議以少量現金吸引市民參與，一如學術機構招募受訪者或參加者般進行研究般。這不失為一個可行方法，惟抗疫本是全民責任，不宜着眼於經濟利益。事實上，過往幾個月，絕大部分市民同心合力抗疫，做好衞生保護措施。大家不妨多做一步，踴躍檢測，努力控制疫情。