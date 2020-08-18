【新冠肺炎】晚市續禁堂食有利防疫

從最近兩周每日確診宗數都維持在雙位數可見，整體上疫情防控形勢比較樂觀。在此情況下，據報政府原先有意在周一（17日）宣佈逐步放寛晚上6時開始的禁堂食令，但在專家力諫下收回成命。對此，早就叫苦連天的業界難免失望，但政府的決定是恰當的，因為其責任在於照顧社會整體利益，尤其在牽涉公共衛生安全的議題上更加需要謹慎，謹記「行百里路半九十」的道路，絕不能因疫情似有放緩跡象而過度向業界讓步，否則可能會功虧一簣。

與航空、旅遊業一樣，飲食業也是疫情是主要受害者。據飲食界立法會議員張宇人透露，業界早已到達「臨界點」，要求恢復至四人一桌，又警告倘若禁堂食令持續，業將無法生存。稻苗學會主席徐汶緯周二接受媒體訪問時則表明，業界對政府的決定感失望，因為業界生意普遍跌了七成，已處於「生死邊緣」。

沒有人願意看到香港經濟繼續蕭條，市民希望外出用膳、業界希望多做生意，自然可以理解。只是香港食肆有太多結構性問題不利防疫，例如茶餐廳空間比較狹小侷促，放寬晚市堂食必然增加感染風險。雖然有食肆嘗試透過將傳菜和執拾碗碟的員工分成兩批、使用電子貨幣結賬等方法減少病毒傳播，但由於成本限制，類似措施能否廣泛推行是一大疑問。

梁卓偉：確診數字或反彈

綜合專家意見，維持現有措施合適的。其中港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，自從政府禁堂食後，與飲食界相關的個案在一個潛伏期後已經減少，反映措施有效。同樣值得留意的是，港大醫學院院長梁卓偉在分析八達通出行數據後，推測確診數字或會回升。有見及此，究竟應該放寬抑或維持現有抗疫措施，答案不言自明。

未來一段時間，飲食業界必然會繼續向政府施壓。政府固然要聽持份者意見，但在某些時候必須以社會整體利益為重，要「領導」而不是「順從」個別業界的持份者。當疫情防控形勢相對樂觀，政府要做的是鞏固成果，防止第一和二波疫情逐漸消退後，因為過早放寛限聚令和檢疫政策失當而導致第三波爆發的歷史重演。當然，這並不是說政府無須舒緩業界憂慮——當局應在發放抗疫基金上對業界作出適切緩助。只有政府、業界和市民同心協力，互諒互讓，我們才可以盡快戰勝疫情。