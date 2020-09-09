新加坡再掀最低工資激辯　人民行動黨須摒棄過時思維

自新加坡大選反對黨工人黨創下亮麗佳績後，本來星洲人民行動黨長年一黨獨大的沉悶政治生態忽而精彩起來。國會復會後不久朝野兩黨議員已經在議事廳內針鋒相對，令人目不暇給。執政黨對反對派議員的言論極富攻擊性，如工人黨新科議員年僅44歲的亞太經社會商學院經濟學副教授林志蔚，上周發表上任以來首次演說，呼籲政府全面落實最低工資，則引來人民行動黨首長級重量級議員輪流猛攻，車輪戰式招呼引來社會迴響。

新加坡貴為全球最富裕經濟體之一，卻是少數仍未有最低工資法例的國家。人民行動黨政府長期將勞動力短缺的問題轉嫁外地，引入大量外勞壓縮勞動成本。然而其數月前新冠病毒疫情在外勞社區大爆發，亦暴露外勞的生活條件及權利極為惡劣甚至不人道，亦反映外勞問題為何成為當地治安及社會穩定的隱患。人民行動黨雖於2012年於個別工種引入「漸進式薪金模式」（Progressive Wage Model，PWM），然而林志蔚卻表示仍有逾十萬新加坡人月入不及1,300坡元。本屆大選各反對黨亦一致提出最低工資政綱。

新加坡的生活成本為第5高。圖為新加坡超級樹叢花園在2012年7月時的面貌。（Getty Images ）

李顯龍：反對黨選民「搭便車」

然而林志蔚的演說卻引來人民行動黨議員群起而攻之，顏曉芳等稱引入最低工資將會令大量低收入勞工失業，扎吉哈（Zaqy Mohamad）則稱各行業薪酬水平各有不同，反對以一刀切形式訂立最低工資。陳佩玲反問林志蔚所屬的盛港集選區，其市鎮會清潔工的薪水為何，以圖削弱林志蔚的論據，司徒宇斌等則質疑林志蔚在經濟下行時，提出撥出儲備投資教育的建議違反財政紀律。而元老級人馬國務資政尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）更親自出馬，反駁林志蔚指制定政策者需更有同情心，指沒有人可以壟斷「同情心」。

一名新科反對黨議員首次演說便受執政黨上下圍攻，令外界頗極意外。而人民行動黨的反對最低工資的諸多論點，香港人想必不感陌生。香港十年前為引入最低工資一事引來全城大辯論，商界更發動興論機器及代理人大加反對，理由不外乎會造成大量工人失業、小商戶倒閉、違反自由市場原則等大同小異，飲食界議員張宇人建議最低工資水平應訂為20港元以下，更被社會狠斥其涼薄而被冠以「廿蚊張」稱號。而十年光景過後，各國因應新冠疫情造成的歷史性經濟衰退，皆放棄死抱緊縮政策，慷慨解囊以解國民燃眉之急。

反觀新加坡的執政黨政府恍如桃花源中的桃花源人，一副不知有漢無論魏晉的自我感覺良好，連十年前的香港商界也不如，以諸多理由抵抗民間要求最低工資的呼聲，更把反對派要求其制定政策時需更有同情心視為極大冒犯。此離地傲慢的態度亦見於總理李顯龍，在上周的演說竟稱投反對黨的盛港集選區選民「搭便車」，不負責任的策略性投票給反對派選民，卻又期望「享受」政府的福利。對反對自己的選民如此鄙視，對選民投抗議票或策略性投票以冀一個強勢的反對派監察政府的意願此般敵視，難以稱得上大方有胸襟的民選領袖。

新加坡大選：圖為7月10日新加坡舉行大選當天，新加坡人民行動黨秘書長兼新加坡總理李顯龍來到票站。（Reuters）

國民公積金有限

事實上近年李顯龍及其人民行動黨政府漸漸常出現落後於民意，與社會脫節的情況。例如月前貿易與工業部長陳振聲在與中華總商會會面時稱新加坡人學香港人搶購糧食及廁紙的行為「低能」被人批評其毫不了解坡人對疫情的恐懼，一副欠缺同情心的傲慢精英心態。大選期間總理夫人何晶等頻頻攻擊年僅26歲的工人黨候選人辣玉莎（Raeesah Begum）關注種族歧視問題為指觸犯破壞種族和諧罪，豈料辣玉莎名單卻在盛港搶灘成功。相反副總理王瑞杰稱國家未準備好由印裔的工人黨黨魁畢丹星（Pritam Singh）當總理，則稱不構成犯罪。

李顯龍在上周的演說中反駁畢丹星呼籲政府儲備應用作醫療、安老投資，回饋曾打拼半生，現正步入退休年齡的新加坡人，稱其新加坡人的基本信念應該為不依賴庫房的一分一毫，叫國民必須賺多少花多少。然而政府強烈反對最低工資，仍有逾十萬人月入不及1,300坡元，而坡人平均每月強制付出工資37%入新加坡公積金計劃（Central Provident Fund，CPF），國民退休時可提取的款項僅為2%，然而現時公積金的3,310億坡元總資產，卻已足夠為國民提供購買組屋的費用逾66年，國民辛苦儲起的公積金未如李總理所言可以自由花費。

新加坡公積金及庫房水浸，但對為低收入工人及退休人士提供勞工保障及生活所需卻錙銖必計，恰如上世紀80年代的戴卓爾夫人的財政保守教條思想。儘管新加坡在房屋等政策遠比香港優勝，然而圍繞最低工資的討論中，亦見人民行動黨政府比香港還要落後和守舊，其死抱過時破產的大市場小政府主義，一副家長式的精英主義及傲慢心態，對反對聲音的異常敏感和敵視，亦反映出新加坡反對運動為何日益壯大。其日趨過時守舊不少亦歸因其獨霸了60年的政治體制，要鞭策行動黨政府，或許新加坡還需更多「搭便車」的選民。