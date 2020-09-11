【施政報告】經民聯似乎未懂長治久安之道

行政長官林鄭月娥將於10月14日發表《施政報告》，經民聯為此向政府提交一份建議書，指出當務之急除了防疫抗疫，還要在疫情緩和之時為「後疫情時代」復甦經濟作出部署，包括主動參與國家「十四五」規劃及對接國內國際「雙循環」戰略，實現國內國際市場「雙接軌」，務求令香港內外經濟活動盡快恢復和改善民生。由此可見，經民聯除了注意當下，還放眼長遠，看起來似乎有些亮點，只是其建議有不少可商榷之處。

自從國家主席習近平在5月「兩會」召開期間提出「國內大循環」、「國內國際雙循環」以來，上述戰略便變得非常時髦，而中央正在制訂的「十四五」（2021至2025年）規劃亦讓人期待。基於陸港融合的趨勢難以逆轉，經民聯在尋求強化香港國際競爭力同時，推動香港有序融入內地，實現「雙接軌」，無疑是正確的。

但有一點經民聯似乎着墨不多：如何讓社會大眾在經濟建設中雨露均霑。建議書提及「債券通」、協助本地中小企和專業人才到大灣區發展創業、打造「亞洲醫療健康投資平台」、讓中國內地的醫療健康產品「走出去」。這些都是不俗的建議，但與香港大多數人，特別是基層其實沒有什麼關係。

還記得在2003年「沙士」疫情後，中央曾推出CEPA，除了容許內地服務業亦向港商開放，還讓港貨以關稅優惠打入內地市場，「自由行」亦帶動了本地市道暢旺。回顧歷史，當年的措施成功協助香港走出經濟困局，但除了少數「精明人」和既得利益者或，普羅大眾「獲得感」根本微不足道。

經民聯與特首會面提交多項《施政報告》意見，包括向失業人士發放每月不少於8000港元等。(羅家晴攝)

重振經濟 不應遺忘基層

今年香港與2003年一樣，同樣受到疫情打擊，如何重振經濟是管治團隊必須思考，但這種「重振」不是簡單地推動投資、協助創業、吸引遊客那麼簡單，必須注入更多對市民的關懷。經民聯成員大多出身商界，政策建議傾向商界並不令人感到意外，惟他們必須明白，當大多數人的福祉未獲充份照顧，社會不容易長治久安，到頭來必會影響商界營商，這是短視帶來的惡果。

經民聯對基層只有短期關懷，包括延長保就業和寬免水電費等，雖然可救一時之急，但本質上不是深層次的改革，長遠而言難令社會大眾受惠。 可以不客氣地說，經民聯不明白何謂民生。要真正改善民生，短期措施是不濟事的，必須在調整經濟結構上下苦功，包括必須處理地產霸權下高昂租金不利中小企經營、打工仔受到「無薪假」剝削等問題。

經民聯代表商界，改革必然觸及他們所代表的既得利益。然而，拒絕改革意味着不利社會穩定的因素繼續滋生，可能導致下一場「佔中」、反修例運動在不久的將來發生，動盪不已的香港是否有利商界營商？答案顯而易見。