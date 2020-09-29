屯門再造紙廠泡湯　環保署責無旁貸

環保署在2018年批出屯門環保園近兩公頃用地給公司興建廢紙回收再造廠，原訂最快2023年投產，但地皮兩年來仍無動工跡象。近月傳聞中標公司退標，而署方有意最快年底重新招標興建紙漿廠。政府似乎在批標後就闊佬懶理，以致出現多處甩漏，難以說服公眾其對減廢的決心。

內地是香港主要廢紙出口的地區，幾年來陸續收緊廢紙入口，加上香港自2006年起缺乏自家紙張回收廠，當內地不發出進口批文，廢紙就會堆積本地，2017年廢紙圍城仍然歷歷在目。有見及此，政府在2018年初宣布撥地興建再造紙廠，邀請有意者入標，增強本地處理廢紙的能力。

環保署及Rocsky International Limited雙方代表於簽署儀式合照。（環保署圖片）

紙廠未必是最佳選擇

然而，建廠是否合適，本已是個疑問。建廠成本高（有指達四至五億元），又要兼顧水源、排污和電力需求，以及評估成品的競爭力，而廠房面積僅兩公頃，難以滿足署方要求每年6萬公噸的廢紙量，遑論中標者提出的30萬公噸。在招標期間，有業界人士早已建議興建紙漿廠更為可行，或者花錢提升回收紙的品質，降低碼頭廢用，以加強出口競爭力。結果政府只收到兩份標書，反映業界對計劃冷淡。

既然投標程序已經完成，外界期望中標公司落實承諾建廠，而且對在港完成整個紙張再造過程有信心，完成「不可能的任務」。怎料至今地皮仍然「曬太陽」，而且遺下多個疑團。首先，，有傳中標公司抱怨建廠成本遠超公司預期，當中包括上億元的加設電纜費用。其次，中標公司一直沒有在公司註冊處註冊。

環保署把關不力

然而，中電已經在2018年底接獲環保園加大電力供應的要求，而且由中電出資，意即供電不是問題，而公司招標理應掌握本地建廠成本，為何事後才如夢初醒？那邊廂，環保署在審核標書直至監督中標公司的過程也屢屢疏忽。即使署方相信中標者能履行標書要求，但對公司未曾註冊一事，應可及早了解究竟。若然連公司註冊也未辦妥，外界難有信心公司能妥善開展工程。再者，當公司在中標一年後仍未為廠房動工，署方亦應該主動查問跟進，等待兩年才變陣是浪費時間。

新紙廠靠近龍門路，是園內最大的廠房。（環保園網站圖片）

另外，有傳環保署改為興建紙漿廠並準備招標。這或許是聆聽業界意見，畢竟紙漿廠所需的廠房面積和建造費、水電要求、營運開支等均較整個再造紙廠低，而且紙漿屬原料，可以進口內地，在內地有一定市場。然而，此舉或表示署方當時建廠的決定思慮未周。就此，署方祇全面檢討環保減廢的政策，不要再蹉跎歲月。

須把握綠色經濟商機

在資源回收議題上，除了造紙廠令人失望，廚餘回收廠亦長年未收足廚餘，廢膠回收後結果仍被送進堆填區，背後正是因為香港遲遲未落實垃圾徵費，市民無誘因回收，環保業又難以承擔收集回收物品的物流成本。現時政府推出廢紙廢油回收補貼，只能說「好過無」，難以大幅減少廢物量。

新冠肺炎疫情意外給了地球喘息空間，不少民眾和企業認為，即使要重建經濟也要善待環境，縮短資源供應鏈以減少依賴遙遠的供應來源，落實循環經濟可以一石二鳥。香港長期依賴外地進口貨物，深明供應鏈斷裂的風險。因此，政府必須把握世界潮流，完善資源由生產到再造的供應鏈，減廢之餘又可製造就業機會，成為推動本地經濟的新引擎。