黃定光也終於睡醒了嗎？

立法會財委會在周一（28日）舉行會議，審議第三輪防疫抗疫基金撥款。除了民主派炮轟政府保就業計劃的猶如藥石亂投，就連建制派議員黃定光也狠批計劃粗疏，甚至疑似用上粗口。

進出口界民建聯議員黃定光過往較為人印象深刻的，是他疑似在會議中途睡着。這也相當符合市民對於建制派的印象，就是對政府監察不力，馬虎護航。然而，遲睡醒總好過不睡醒，這次連黃定光也直斥政府的保就業計劃一方面遺漏了跨境運輸、會議展覽、舞台工作行業，另一方面卻補助受惠疫情的行業。他尤其不滿政府指要聘請更多人手才能精準支援企業，發言期間更夾雜粗俗字眼，議會同事無不驚訝。代表政府的政務司司長張建宗好像被罵醒，竟用上「語重心長」來形容黃定光的批評，又稱會「鞭策自己做好啲」。

陳振英聞言後就叫停黃定光。（歐嘉樂攝）

一直以來建制派都睡了？

這次代表商界的建制派議員也破口大罵，反映政府施政不得民心。尤其是政府儲備仍然充盈，有能力加強補助，因應疫情發放失業救濟金，各行各業的失業者得以度過難關。即使執意要從保企業的方向下手，也可以按行業區分補助幅度，諸如超市、食品零售等受惠行業，幅度可以較低，也不需要大量政府員工審核。官員一句要減少規條就不審查公司財務狀況，在第一期保就業申請還說得通，推出第二期時仍以此辯解，就是徹頭徹尾的怠政。

但另一方面，社會亦不得不問，為什麼到了這種地步建制派才睡醒。若說官員過去怠政，本應監察政府的建制派議員又在做什麼呢？建制派一直以來都只知對政府小罵大幫忙，既做不到督促政府的職責，又沒有自主性，拿不出整全的政綱理念，只知跟隨政府或中聯辦起舞。建制派在反修例風波後的區議會選舉中大敗，本來就應該痛定思痛。建制派理應是其是非其非，抗疫基金方案以至其他民生政策，若不真正造福市民，那麼政黨就應勇於表態反對，迫使政府改善方案。

+ 7 + 7 + 7

立法會10月復會，大多數民主派議員選擇留任，固然要學會擺脫民粹作風，務實地推動社會改革。但建制派也是議會一份子，而且是政府廣義的管治盟友之一，絕對有能力為香港出一分力。民建聯、經民聯等建制派近月成立「建設力量」，循政策倡議改革香港社會，他們便不能只局限於口號和應，而要具體要求政府收地建屋、完善社會保障等。否則建制派議員即使在立法會中破口大罵甚至用上粗口，充其量只能吸引一點鎂光燈，但卻無助香港從社會動盪中重生。這也不能說是終於睡醒，而只為午夜夢迴。