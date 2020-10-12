教協應推動教師恪守專業

九龍塘宣道小學一名教師被指有計劃向學生散播「港獨」信息，遭到教育局「釘牌」，事件引起的漣漪至今仍未平息。許多人認定政府打壓言論自由，是赤裸裸的政治迫害，但從網絡流傳的工作紙內容可見，「港獨」指控絕非無的放矢。在牽涉香港憲制地位的問題上，教育界必須要有清楚的認識，不能以自身政治立場去誤導學生，這才稱得上專業。可惜的是，作為全港最大教師工會的教協卻在這次事件上只訴諸政治情緒，顯得糊塗。

教協必然明白，教師的責任是「傳道、授業、解惑」。這並不限於傳統的中英數教育，還要讓學生了解所處城市的憲制地位，包括讓他們準確認識「一國兩制」、國民身分等概念，不應以「沒有標準答案」、「言論自由」等理據卸責，這只會令學生無法「解惑」。根據公開資訊，涉事工作紙觸及極其敏感的「港獨」問題，惟教案設計並未向學生解釋「港獨」帶來的危害，反而引導學生「港獨」倡議屬言論自由範疇。最壞的情況下，學生可能會因此誤解「港獨」是香港出路，繼而做出挑戰「一國兩制」原則的行為。

維護教師權益須講原則

去年的反修例示威讓人清楚看到，如果年輕人對「一國兩制」欠缺正確認識，會引發什麼問題。在這方面，政府是第一責任人，因為它一直在教育改革特別是國民教育上畏首畏尾，導致國民身份認同遲遲無法建立。教育工作者雖然大部份也是在做好本份，但確實有一小部份是有問題的，被政治情緒主導了本應專業的教學工作。

一直以來，教協都在維護教師權益，擔任教師代言人，這在原則上無可厚非。但維護權益也要分是非，不能背離原則。教協應當鼓勵教師恪守專業，在教學中向學生灌輸正確知識，對於違反《基本法》和「一國兩制」憲制安排的行為，必須是其是，非其非，不能借教學自由為名傳播「港獨」主張。