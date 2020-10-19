法國教師當街遭斬首　言論自由不敵宗教偏執？

法國巴黎上周五（16日）發生一宗駭人聽聞的兇殺案，一名教師在街頭遭一名兇徒襲擊並斬首，全國震驚。該名教師早前向學生展示了伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫，懷疑因而招致殺身之禍。疑犯為一名18歲車臣裔男子，據報施襲前曾高喊「真主偉大」。總統馬克龍表示此為一宗伊斯蘭恐怖襲擊，形容此為對法國核心價值的攻撃，再次反映法國國家精神以及國內穆斯林宗教價值的矛盾。

西方因伊斯蘭教先知穆罕默德的畫像而跟穆斯林產生衝突，早在2005年丹麥大報《日德蘭郵報》因刊出穆罕默德的容貌而發生。當時《日德蘭郵報》刊出描繪穆罕默德的12幅漫畫，引起伊斯蘭世界的強烈反彈，怒斥其為褻瀆神明，該報更收到大量死亡恐嚇。時任丹麥首相拉斯穆森以言論自由為由，拒絕將漫畫下架，其他西方報章亦紛紛轉載漫畫以示支持。

圖為2006年2月9日，一位記者在法國諷刺周刊查理周刊巴黎編輯部工作。 2015年1月7日，法國巴黎，一夥武裝人員闖入法國諷刺漫畫雜誌《查理周刊》(Charlie Hebdo)位於巴黎的總部，武裝人員開槍射擊，造成11人死亡。(FRANCE - Tags: CRIME LAW MEDIA)

世俗法國與伊斯蘭教

其中以法國左翼諷刺報《查理周刊》刊出12幅漫畫外，更加上一幅新漫畫，亦引起法國國內穆斯林的強烈不滿，報館更因此遭到襲撃。2013年蓋達組織更將《查理周刊》總編夏邦尼耶（Stéphane Charbonnier）及三名《日德蘭郵報》傳媒人列入通緝名單。2015年1月7日兩名蒙面男子闖入《查理周刊》辦公室大開殺戒，夏邦尼耶以及多名記者及漫畫家當場身亡。

此次教師遭斬首的慘劇，明顯是《日德蘭郵報》、《查理周刊》事件的後續。受害教師帕蒂（Samuel Paty）在巴黎郊區一所學校教授歷史、地理，為跟學生談論言論自由的課題，準備了有關穆罕默德的漫畫作為教材。為出於對校內穆斯林的尊重，帕蒂事前已請或可能受冒犯的學生避席。但不少家長仍向校方投訴要求將之解僱，又於網上公開其個人資料，結果令之遭極端份子盯上。

不少穆斯林移民及其後代雖生活於法國，長期飽受經濟及社會的不平等，反而加強其宗教信仰作為身份認同，而西方媒體以言論自由為名，挑戰伊斯蘭教不可描繪先知容貌的教義，被視為對其身份的踐踏，亦視之為是西方種族主義的例證。然而同時間西方世界經歷啟蒙時代的洗禮，尤其法國在1905年起厲行政教分離的世俗化政策（laïcité），使其與伊斯蘭教義格格不入。

圖為10月18日，巴黎有逾數千人參加集會悼念遭割喉殺害及斬首的中學教師。（路透社）

不過此宗駭人聽聞的恐襲，受害者只是在課室內以漫畫作為教材，探討言論自由的課題。縱然言論或會被視為冒犯伊斯蘭教徒，但如此而遭投訴、起底，甚至最終身首異處，超出常理。言論自由亦為法國人革命浴血而得來的國本，若以一宗一派的教條強迫他人噤聲，並以威嚇及恐怖手段使之屈服，有違法國核心價值。

馬克龍稱此為對法國價值觀的攻擊並非言重，此後全國國民亦紛紛上街悼念因行使言論自由而失去性命的教師。此慘劇再次勾起五年前《查理周刊》恐襲案沉重的痛，亦提醒法國當局國內穆斯林激進化的問題。與其不斷加強法國價值觀與伊斯蘭教義的對立，政府更應正視因膚色及出身導致的經濟及社會地位不平等，令少數族裔與主流價值愈來愈遠，因而走上極端主義的深層矛盾。