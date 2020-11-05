整體廢物量雖跌　減廢步伐不能停

環境局局長周三（4日）回應議員質詢時指，香港今年頭半年的整體廢物量比去年頭半年減少5%，相信與疫情下經濟活動減少有關。但新冠疫情之下，餐廳座位有限，市民減少外出聚餐，港人叫外賣隨之增加，在即棄餐具用量大增之下，即使總體廢物量跟隨經濟活動減少而下跌，政府也不能掉以輕心。

香港今年頭半年的整體廢物量比去年頭半年減少5%，相信與疫情下經濟活動減少有關。（羅君豪攝）

擴大塑膠回收計劃

為提升處理廢塑膠的成本效益及公眾對廢物分類及回收系統的信心，環保署分別以三個不同地區（即東區、觀塘和沙田）作試點，推行為期兩年的「塑膠回收先導計劃」。計劃以服務合約形式聘請承辦商向區內已登記的公私營住宅、學校或公營機構等場所或團體，收集各類型的非工商業廢塑膠，並把收集所得的廢塑膠加工成為塑膠原材料或再造塑料產品。

計劃在東區、沙田及觀塘試行，有350間處所登記，佔先導計劃東區、沙田及觀塘共42至64%的人口。計畫試行期間適逢碰上疫情帶來的龐大網購、外賣增長，市民的塑膠包裝物料及即棄餐具棄置量上升，暫時計劃已收集的塑膠量達至200公噸，與環境局預期目標相若。然而對比本港2017年至2018年期間每日創造的210公噸塑膠餐具廢料，現時三區計劃的回收量可謂幫助甚微。政府應盡快將「塑膠回收先導計劃」範圍擴至全港，並為計劃的推廣進展訂出時間表，預定有關計劃的進展步伐。

香港現時並無化學堆肥機可提供PLA的分解環境，本地亦沒有回收商負責回收，因此可堆肥塑膠無法進入本港的塑膠回收鏈。（資料圖片／陳嘉元攝）

引導製造商回收

政府去年4月展開的「管制或禁用即棄塑膠餐具的可行性、範圍及機制研究」預料今年年底完成，政府在推動回收塑膠製品同時，亦可從源頭減廢同時入手，減少市民的塑膠用量。例如環境局可研究在向市民推廣自備餐具時，同時與外賣平台或大型餐飲公司合作，在客人叫外賣時將「不需餐具」定為預設選項，鼓勵市民在其他場合亦自備餐具。

環境局亦可研究如何鼓勵製造塑膠餐具者加入回收者行列，而非讓市民及政府負起保護環境的全數責任。例如循塑膠製造商推行生產者責任制，要求製造商透過即棄餐具盈利同時，要為塑膠對環境所造成的影響負起責任。政府可向製造、進口、批發、零售商等持分者按比例徵收塑膠回收計劃的運作成本，或要求各持分者須與回收商合作回收塑膠，由此分擔回收、循環再造、處理及棄置廢棄產品的責任。