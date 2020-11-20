馮程淑儀署任西九管理局行政總裁的艱鉅任務

西九文化管理局現任行政總裁栢志高提早於本月底離任，政府在本周三（18日）宣布借調政務官馮程淑儀往管理局，由下月7日起署任約半年，管理局將全球招聘新任行政總裁。無論馮程淑儀還是其接任人，也要應付五大難題：監督工程依期完成，避免加大赤字，平息管理層的人事紛爭，令藝術展品和文化活動貼近民眾，及釋除民眾對藝術區的政治抗拒。行政總裁職位必然是燙手山芋。

港人早已對西九文化區失望透頂。政府在1998年宣布在西九興建文化表演場館，後來擴大至興建整個文化區。工程固然要時間完成，但二十年未免太長。40公頃土地只有戲曲中心、展亭、自由空間和藝術公園完成，大部分仍是地盤和草地，而且建築物設計屢屢超支失誤，要公帑不斷注資填數。至今立法會財委會已承擔至少400億元於基建和購買展品，未來三年預料赤字39億元。管理層無法為西九止血，卻開闢甚麼臨海葡萄園，予人不務正業之感。

西九文化區前身源自時任香港行政長官董建華於1998年發表的施政報告，他當時宣布建設西九龍文娛藝術區。2004年，時任政務司司長曾蔭權指，發展計計劃必須建造一塊巨形天篷。不過，2006年2月，巨形天篷設計飽歷爭議，港府宣布放棄原有的發展框架，計劃被推倒重來，並重新發展為西九文化區。(資料圖片)

文化區沉痾待治

再者，管理層人事連番變動，行政總裁換完又換仍未見起色，由有藝術行政經驗的謝卓飛、連納智，到本地政務官出身的栢志高，離任時均未完約。而栢志高提早離任，更被指是耗費太多於工程，又與管理局成員經常吵架。各地藝術或行政人才見此劣績，未必願意來港受聘。

此外，西九文化區一向被批評欠缺香港特色而且離地，例如過往M+的展品跟香港無關。這反映挑選展品可能只着重外地名氣，亦可能缺乏策展能力，無法跟港人產生交集。另外，不少文化人直斥文化區輕視本土文學，對興建文學館不甚了了，戲曲中心亦被本地劇團狠批場租昂貴，而高場租的主因正是因為高建造費。

2016年底，港府突然宣布西九加插故宮博物館，業界事前事後均沒有被充分知會，文化區的政治含義突然變濃。今天社會泛政治化，縱使港人能近距離欣賞國家瑰寶，恐怕仍會令部分人對文化區更加抗拒，新官必須設法拆解。

馮程淑儀現為政策創新與統籌辦事處總監，官至D8政務官，曾出任康文署署長及民政事務局常秘，下月將接任栢志高，署任西九行政總裁。(資料圖片)

換CEO更要換思維

馮程淑儀與栢志高的出身相似，二人均為官多年，而且參與西九故宮項目的籌備落戶工作。不過馮程淑儀多了一項經驗，在2014至2018年間以民政事務局常任秘書長身份參與西九管理局，相信較栢志高熟悉文化區事務。她的經驗或能夠帶領管理局以至整個西九團隊回到正軌，在合理財政下完成各個項目，尤其是M+博物館和故宮博物館。

除了場館這類硬件要齊備，西九文化區的表演和展覽項目必須要促進中外交流，兼具香港特色，雅俗共賞，例如收藏更多本地藝術家和公共藝術作品，票價和場地租金價格合理。這才令香港人感受到西九文化區是植根香港，而非提升附近住宅和辦公室價值的商業項目。

+ 2 + 2 + 2

長遠來說，政府需要全盤檢討博物館在香港定位。這不得不觸碰法例改革，訂立專門的《博物館法》，不再受跟文化範疇無關的《公眾衞生及市政條例》監管，容許公營博物館更具彈性聘用管理和策展人才，同時引入企業贊助和私人捐款，開拓財政來源。另一方面，政府亦要思考，如何透過香港各項文化建設和人員交流，積極落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》裏頭，建立文化灣區的願景。即使馮程淑儀任職行政總裁時間有限，她也有責任奠下基礎，好等繼任人順利落實。