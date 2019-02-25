西九電影博物館　文化灣區的重要拼圖

在國家的「十三五規劃」下，粵港澳大灣區的發展如箭在弦。日前國家頒布了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，鉅細無遺的規劃了香港在日後國家發展中的定位和角色。其中，香港將以透過西九文化區內的故宮文化博物館、戲曲中心等重點文化項目，發揮其創意中心之地位。誠然，香港在大灣區九市兩區之中，歷史雖未如廣州、澳門般源遠流長，也亦算得上是文化重鎮，尤其是舉世知名的香港電影業，便有「東方荷里活」之美譽。

而《綱要》也提出了要「推動粵港澳影視合作，加強電影投資合作和人才交流，支持香港成為電影電視博覽樞紐」。「01觀點」早前亦針對此點，提出了為本地影視作品取消配額和播放限制拆牆鬆綁之建議。另外，《綱要》也提出要發展出香港國際影視展，推動文化產業。不過，現時的香港國際影視展與一年一度的書展一樣，皆由香港政府轄下的貿易發展局舉辦，內容重商業輕文化，像是一個行銷展覽多於影藝盛會。

尖沙嘴星光大道為現時少數以香港電影為主題的旅遊景點。（高仲明攝）

香港曾經是僅次於美國全球第二大的電影生産基地，我們對本地電影的表揚確實未如理想。其實，位於西灣河的香港電影資料館過去也曾舉辦過不少放映活動及研討會，然而，到訪過的讀者應該會知道，香港電影資料館很多樓層作為存放電影拷貝的倉庫，並沒有很多對外開放的公共空間。它比較像一個存放電影典藏的圖書館，多於一個舉辦大型影視展覽及盛會、與我們亞洲電影王國匹配的電影博物館。加上其位於西灣河遠離市區的位置，也對訪客構成不便。

事實上，身為南海一隅的香港與帝國首都北京相距千里，也跟故宮內的文物風馬牛不相及，特首林鄭月娥卻依然力排眾議，拍板在西九興建故宮文化博物館。香港雖然為粵劇重鎮，但相比起香港電影，粵劇受眾較少，也未有如香港電影的國際影響力，然而，因為本港粵劇界多年的努力，西九也興建了一個戲曲中心。相反，作為一個電影之都，香港竟而沒有一個理想的電影博物館，藉此向電影界致敬，並向海內外的訪客推廣本土的電影文化。

假若香港政府可以在西九沿岸建立一個電影博物館，香港電影界不僅有更多空間展出與電影相關的藏品，更有更大空間作更多的放映活動及研討會。加上一年一度的香港電影金像獎及香港國際電影節等大型電影節及盛會，電影博物館絕對可以舉辦像美國奧斯卡、法國康城、意大利威尼斯、德國柏林等國際級影展。而在博物館舉辦娛樂盛會，便以在美國紐約大都會藝術博物館的Met Gala最享負盛名。

香港故宮文化博物館主上蓋工程預期將於2019年年中動工，計劃於2022年啟用。(政府新聞處圖片)

Met Gala為大都會藝術博物館時裝館一年一度的慈善晚宴。由於出席者冠蓋雲集，全為其最當時得令的明星，主辦單位又以不同展覽主題為其年度的服飾守則，因此每年也吸引各大知名時裝設計大師絞盡腦汁，務求為其服務的明星能艷壓全場，令晚宴成為年度的時裝界盛事。香港作為大中華地區的電影文化重鎮，有條件在此基礎上將提升香港成為國際影藝盛事之都。現在所需的，是一個符合其身分，可用以舉行以電影為主題的博覽場所。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》既要將粵港澳大灣區發展為一個文化灣區，增強文化軟實力，同時間又要香港鞏固其電影電視博覽樞紐及創意之都的地位，然而，大家都似乎忽略了，香港電影界獨獨是欠缺了一個恆常的國際級博覽場所。一個電影博物館，是貴為「東方荷里活」的亞洲電影王國所應得，也是打造一個粵港澳文化灣區的「最後拼圖」。