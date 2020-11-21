監警制度改革有理　監警會豈能「棄權」

高等法院法官周家明本周四（19日）裁決，現行投訴警察制度未能有效調查警方針對市民的不當行為，違反《香港人權法案》第三條，並認為政府有責任設獨立於警隊的調查機構。社會要求警隊專業，除了警隊日常行事公正不阿外，還要公平處理投訴，同時保障市民和警員的權利。政府必須盡快改革監警會架構，監察會主席更要克盡己職建言政府，絕不能安於現狀。

監警會芏席梁定邦。（資料圖片）

法官政府有責任設獨立調查機制

記協和七名市民入稟高等法院申請司法覆核，指控防暴警員及速龍小隊不展示警員編號違反《人權法》。法院裁定部分申請人勝訴，指警方容許警員不清楚地公開展示編號，令受屈者無法分辨不合理施襲的警員，從而不能有效投訴。

周官又總結兩層投訴警察制度未能滿足獨立調查的要求，不符《人權法》當中禁止酷刑和殘忍對待的條文。判辭提到，雖然監警會在架構上獨立於警隊，但沒有調查權，亦不可推翻投訴警察課的決定，只能要求投訴警察課重新調查。雖然監警會可以知會行政長官，但終究無權作任何有約束力的決定。

制度的另一層是投訴警察課，周官直指部門由警員擔任，而警員日後會調任警隊其他部門，因此不認為其獨立於警隊。因此，政府有責任設立獨立調查機制。

由佔領行動起，社會對監警制度的疑慮和不滿漸盛，只是過往政府漠視相關問題，導致警民矛盾在修例風波一次過爆發出來，周官的判決有助匡正投訴警察投訴制度。警隊中人和社會部分人士不會全盤接納判決，並且打算就監警或者判決其他事宜上訴，但他們須緊記法庭事法庭了，要以真憑實據說服法官，絕不可任意以顏色論斷法官，令法官承受輿論壓力。

監警會要爭取擴權 對警對民均有利

警隊作為執行公權力的紀律部門，有權在特定情況下施行武力，社會自然期望警隊受多一重監督，避免他們濫用手中權力。當對警察的投訴涉及嚴重刑事罪行時，外部調查有助確保受害人得到全面及公正的對待，並且避免「警警相衞」的觀感。若然監督機構也確認警隊行事合規，定能加強警隊公信力，警隊即使遇上無理投訴也可洗冤。

政府應修訂監警法例，賦予監警會刑事調查和傳召證人權力，並建議內部設立刑事案獨立調查小組。圖為監警會主席梁定邦。（資料圖片／張浩維攝）

令人意外的是，監警會主席梁定邦似乎不清楚監警會的這種定位，甚至砌詞誇大監警會影響力。他在回應判辭時以「老虎冇牙都有爪」比喻，指現行監警會可以影響警方做法，強調「這寫法在法律上是對的，但是在實際上情況不是這樣」，但事實是投訴警察課並非嚴肅看待監警會的質詢，例如2018/19年度監警會提出777宗質詢，只有474宗獲再作跟進，比例約六成。此外，2009年起至少在四個年度中，監警會就行使警權的理由提出質詢，警方接受率為零。

更甚者，梁定邦自己亦承認過往沒有向行政長官表達反對意見，即未曾實踐反對權力，而且他亦沒有趁機爭取主動調查權，只等候特首決定組織的權力範圍。

理想中的監警會架構是參考廉政公署，具獨立調查權，設專門調查小組調查投訴，人員由警隊以外的人擔任，人手要充足而且接受培訓。對於嚴重受傷、性侵犯和死亡指控，警方必須主動轉介個案。此外，警方要公開整套《警察通例》，包括警方使用武力的指引，好讓公眾判斷武力的準則是否合理。更重要的是，監警會要挺起腰來，為民請命，落實主席在機構年報之言：「履行監察職能，維護公平公正的兩層架構投訴警察制度」。