拜登班底貪腐嫌疑重重　多元內閣淪象徵主義

美國總統大選逾三個星期後，候任正副總統拜登、賀錦麗周一（30日）起開始接受情報簡報，而其白宮內閣人選名單亦陸續出爐，被主流媒體追捧為史上最多元。如剛公佈的白宮通訊團隊，便是美國史上首次由全女班出任。拜登的經濟團隊之中，財政部亦由史上首位聯儲局女主席耶倫（Janet Yellen）出掌，非裔前高級國際經濟顧問阿德耶莫（Wally Adeyemo）則為財政部副部長。不過掌管預算大權的白宮管理及預算辦公室主任人選，則落於智庫美國進步中心（Center for American Progress）的女執行長譚登（Neera Tanden）身上，卻引起外界不少爭議。

本來以拜登白宮經濟團隊以女性及少數族裔，又委任三名從事勞工議題多年的經濟專家為顧問，本可符合進步派的胃口。然而拜登提拔希拉里心腹的譚登，便引來左右派的兩邊反彈。譚登曾成立智庫美國進步中心，收受財閥如沃爾馬、花旗、高盛、Google、美國製藥研究與製造商等資金，進步派便指控其因收取藍十字保險巨額獻金，因而對全民醫保反對不遺餘力。而智庫美國進步中心亦被指收取阿聯酋及沙特捐款，而採取親阿親沙的立場。年前其外洩的電郵亦公然稱「我們有巨大赤字，利比亞則有石油」，意味軍事介入利比亞可換取石油資源作報酬。

譚登網上言論亦相當出位，而經常在Twitter上引起左右兩派網民攻擊。早在2008年為希拉里助選時，希拉里因受沙基爾（Faiz Shakir）訪問時被連番質問其當年支持出兵伊拉克，令譚登大為不滿事後便怒打了沙基爾一拳。八年後譚登繼續為希拉里助選，沙基爾則成為桑德斯競選經理，兩人在2016年初選希拉里與桑德斯的惡戰中各為其主，亦令譚登與進步派自此結下樑子，也不為右派網民所歡迎。如今其執掌控制預算的白宮管理及預算辦公室，以其強烈反全民醫保的立場，也勢必令其與為之而欲向拜登逼宮的進步派勢成水火，也令進步派對拜登的內閣名單極為反彈。

圖為2019年5月，美國進步研究中心（Center for American Progress）總裁坦登（Neera Tanden）出席一場演講。拜登有意任命她出任白宫管理與預算辦公室主任。（Getty）

拜登一再操弄身份政治

拜登內閣走親商路線亦不止於經濟一翼，其外交團隊中的國務卿及防長人選布林肯（Tony Blinken）及弗洛爾諾伊（Michèle Flournoy）除被傳媒發現皆為戰略顧問公司西廂執行顧問團（WestExec Advisors），為Google等客戶制定進入中國市場的戰略，有利益衝突之嫌外，近日亦有報道指兩人皆為私募股權公司松島資本（Pine Island Capital Partners）的合夥人。而僅在大選後兩周松島資本便籌得總價2.18億美元的基金，並為包括軍工及航天在內的財團，提供深入的內幕消息及營運策略。消息引來監察機構及進步派的不滿，要求更深入的道德及背景審查，並公開捐助人身份。

然而就算弗洛爾諾伊最終不獲提名，其餘人選如一旦上任將成首位非裔防長的奧斯汀（Lloyd Austin）卻也是松島資本的合夥人，而另一非裔人選前國土安全部部長約翰遜（Jeh Johnson）更加是全球最大國防工業承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）董事，足證明拜登的內閣班底選來選去，最終仍是軍工利益複合集團的同一批人。拜登其餘人選如農業部長或會重新起用奧巴馬時代的農業部長，中情局局長則由奧巴馬時代的署任局長出任，又或者由奧巴馬時代的國安顧問同時為拜登心腹的胞弟出掌。可見所謂的拜登新政，絕大部份皆為奧巴馬舊部或其裙帶關係的人出任。

觀乎拜登內閣的如此名單，何以令外界相信，拜登上台後會帶領美國衝破舊體制，為國家日益兩極、社會愈趨不均、改革亟待推行的時刻引入新元素、新思維、新方向？四年前特朗普以反建制路線入主白宮，四年後亦僅以些微差距落敗，應當為沆瀣一氣的華盛頓建制敲響警鐘。然而拜登一再操弄身份政治，試圖以不同性別或種族的面孔組織內閣以示為進步，實際卻死抱着既得利益的權力結構絲毫不動，只會令此所謂的徒具空文的象徵主義顯得更加虛偽，只怕正在為四年後比特朗普更加反政治正確、對體制更有破壞力的反建制民粹風潮埋下伏筆。