韓國改建酒店青年半價入住　香港政府可做什麼？

全球疫情肆虐，旅遊業首當其衝。在不少酒店及旅館生意淡靜之際，韓國政府斥資近1.5億港元收購首爾市內一間空置酒店，以相當於市價45%的月租出租給年青人居住，並予留空間設置創業實驗商店、咖啡店、酒吧等為青年提供就業或創業機會。韓國收購酒店為青年創造機會，對香港不無提醒。

本港青年居住空間不足的問題一直為人詬病。運輸及房屋局局長陳帆早前承認本港公屋輪候時間至少須於五年之後才有改善，及至政府在新一份《施政報告》表示計劃由明年7月起向輪候公屋超過三年的住戶發放現金津貼，一人住戶每月亦僅可獲1,250元。資助相對於香港高昂的住宅租金僅可謂聊勝於無，本港青年未來五年可以安居何處，仍要絞盡腦汁。

韓國政府收購酒店後，只要求青年繳付7000多元保證金，每月租金僅1,900至2,500港元左右，以及管理費約430港元，月租只相當於當地市價的45%，且承諾每兩年租金加幅不多於5%，青年最多可租住六年。韓國對青年人的協助，入住青年至少在六年之內不必擔心居住問題，也不用隨時受到業主加租威脅。韓國政府收購一幢空置酒店，難以改善全國青年福祉，但值得學習的是其積極態度及解決問題的思維。

本港青年未來5年可以安居何處，看來仍要絞盡腦汁。（資料圖片／高仲明攝）

研究創造共居空間

在香港缺乏空置酒店的背景下，香港政府要跟足韓國政府照單全收固然有難度，但或許可以參考近年在香港逐漸流行的「共居空間」，將本港的舊樓或空置工廈改造成適合青年的居住環境。

「共居空間」設計類似青年宿舍，青年各自擁有自己的房間，而與其他共居顆伴分享洗衣間、晾衣場、廚房、用餐區等共居空間。雖然本港部分共居住處被戲稱為「貴價劏房」，被指空間細小，租金比同區昂貴，但其中亦不乏經營出色者值得政府學習，研究適合青年居住的共居大廈。

其中東華三院轄下的「福全．共寓」便為青年提供了價錢相宜的居住空間，東華三院亦推出計劃鼓勵青年儲蓄，青年每儲蓄300元便可得到100元資助，資助額每月最高1,200元。計劃不止給予青年居所，也要求青年透過不同行動（如探訪區內長者、協助文化活動或推廣共居生活等）回饋社區。共居計劃在本港不乏階模，可惜社福機構財力遠遠不及政府，或許計劃可以幫助不少青年，但面對全港性的房屋問題，青年能否取中得益，也視乎香港政府能否「偷師」以讓更多青年受惠。

青年需要搬出來的原因各有不同，可是適合青年經濟能力的選擇卻少之又才少，不少青年被迫搬到偏遠地區，或入住環境差劣的劏房、工廈。（資料圖片）

支持青年儲蓄創業

青年需要搬出來的原因各有不同，可是適合青年經濟能力的選擇卻少之又少，不少青年被迫搬到偏遠地區，或入住環境差劣的劏房甚至工廈。而現時青年難以上樓的問題，不少源於樓價上升同時，房屋租金卻已佔青年收入大半。青年要用自己儲蓄追上樓價升幅，在現今社會已不容易。

政府應該設法為青年提供居住空間，為他們提供可與租金市價、升幅脫鈎的居所，以此鼓勵青年儲蓄，讓青年日後尋求其他個人發展的就業或創業發展。當香港青年尚在困擾居於處，韓國政府已多行一步，將空置酒店改建為青年的居住空間，亦超越香港一步，同時在酒店內協助青年創造就業或創業機會。

韓國的計劃並非盡善盡美，亦被國民批評造價高昂、作用存疑。但以此作為參考對象，政府也可研究在本港增建共居空間、青年宿舍等設施，相信這會是在樓價高昂的香港裏不少青年的所望。