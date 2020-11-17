住屋是投資機會抑或基本需要？

房屋問題一直困擾香港人。政府提出造價高達6200億的「明日大嶼」計劃，不但欠整體佈局規劃，亦遠水難救解火。周一（16日）多份報章出現同一頭版廣告，提出透過市場集資，以及由全港市民一人一股共同擁有公司的形式籌集資金，以推動「明日大嶼」計劃。到底建屋規劃應該是投資項目還是政府工作，何者更能解決市民所需？問題值得社會深思。

自2002年政府宣佈停建及停售居屋，終止「租者置其屋」計劃，加上及後市面上的私人樓宇供應不足，中原樓價指數（CCL）從2003年8月的31.77低位，至2020年11月已升至176.69。從投資角度看，香港樓價不斷上揚，使「磚頭」成為投資保值的最好工具。但從居住的角度看，樓價令到無法上樓的市民大受困擾，嚴重限制了市民的人生規劃。

以房地產作為投資工具本身沒有問題，香港在1990年代樓價上漲，不少市民亦因此致富。然而近年樓市已嚴重扭曲，香港已經連續十年成為樓價最難負擔城市，今年初有調查機構指出本港樓價中位數已達704萬，港人普遍要不吃不喝工作20.8年才能負擔。在基本住屋需求未能滿足時，仍任由房屋作為圖利工具的話，代價只會是廣大市民。

政府推出「明日大嶼」以增加土地供應，一則未能改善香港職居分離、發展過度集中於維港兩岸的現況，二則遠水難解燃眉之急，而且耗費不菲而引起甚大爭議。（資料圖片）

提供房屋的責任在政府

政府推出「明日大嶼」以增加土地供應，一則未能改善香港職居分離、發展過度集中於維港兩岸的現況，二則遠水難解燃眉之急，而且耗費不菲而引起甚大爭議。坊間有聲音提出市場集資，將「明日大嶼」當作投資項目，本質上其實跟官員早前提出的公私營合作模式相似，都是希望將建造房屋當成有利可圖的投資項目。

然而，當一個項目是有利可圖的時候，我們必然要問可圖利的人是誰？是公私營合作模式下的大型發展商？抑或市場集資底下的小股東？而被圖利的人又是誰？正因為住屋涉及市民基本生活需要，所以更應該由政府負責提供，而非只留待牟利導向的市場來負責。

再者，覓地建屋從來都不只是投資獲利那麼簡單，還涉及教育、安老、醫療、交通等方面的完整規劃。不論是填海造地，抑或在現有土地上收地建屋，政府都要從居住者的角度思考，如何才能建造真正宜居的社區。香港政府應從「明日大嶼」的爭論中得到啟示，明白將房屋問題交予私人市場處理之弊。唯有擺脫「房屋等如投資」的錯誤思維，香港的困局才能有望解決，還市民基本的生活需要。