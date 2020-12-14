社交網絡營運者要有常識

周日（12月13日）是南京大屠殺死難者國家公祭日，內地多處舉行紀念活動，但有網民在Twitter上載大屠殺史料時卻遭刪帖、甚至封鎖帳戶，理由是有關資料屬「無端血腥」。大屠殺必然是血腥的，哪些史料可以上載，哪些是「無端」因而不可上載，是必須深思的問題。如果沒有一個合理標準，很容易變成不當審查，而Twitter今次舉動就犯了這個毛病。

根據媒體報道，有內地網民因分享有關南京大屠殺的英文短片而遭封鎖帳戶，也有人上載一些拍攝暴力場面的照片，包括有日軍持刀準備處決一名跪地中國人，也有照片顯示日軍右手持刀、左手拿着人頭。Twitter審查程序可能因為覺得這些照片令人反感，因而決定屏蔽，其邏輯看似順理成章。

但這種操作並非沒有爭議。有關南京大屠殺的史料汗牛充棟。撇除拿着人頭這種極端血腥、可免則免的圖片，日軍準備處決中國人、或者兩名參與「百人斬」軍官洋洋自得的照片，卻在許多歷史教科書常見，可謂非常普及，沒有人覺得展示這些照片就是宣揚暴力，因而沒有必要刪除。

「禁止美化暴力或施暴者」是Twitter一貫政策，這是對的，但上載南京大屠殺資料的內地網民卻不太可能是在「美化暴力」，反而在提醒世人戰爭的可怕、和平的珍貴，目的在於制止暴力，這正好與Twitter的初衷一致。因此，twitter今次處理手法難免讓人覺得太過死板。

雙重標準不可取

真正要屏蔽的或許是那些扭曲歷史事實的言論。二戰結束至今，日本右翼勢力不時在淡化甚至否認侵華史實，日本前首相安倍晉三便經常對侵華戰爭的責任問題閃爍其詞。在11月底，執政自民黨參議院議員山田宏甚至大放厥詞，聲稱南京大屠殺的照片是合成和捏造的，能成為證據的照片其實一張都沒有。

今年10月中，Twitter表明會移除否認納粹屠猶的帖文。根據同一邏輯，Twitter亦應移除否認日軍侵華史實的帖文。為何山田宏的言論至今還未移除。這不是雙重標準，又是什麼？

近年隨着社交媒體普及，圍繞虛假資訊、限制言論自由等爭議無日無之。Twitter作為實質上的審查者，必須具備起碼的常識，對於一些已經非常普及的史料，根本無須屏蔽，最多只須加上警告字句；對於一些明顯失實、甚至泯滅良知的言論，則應該果斷刪除。只有這樣，社交媒體上的討論才會健康、有價值。