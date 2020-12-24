聖誕佳節疫下過　抗疫須有長期戰略

聖誕節原本是慶祝日子，然而節日氣氛卻被疫情的陰霾厚厚地遮蔽。國際上，自進入秋冬季後，歐美日韓等先進地區的疫情快速反彈，確診數字幾乎每周刷新紀錄，歐洲各國陸續重新進入封城狀態。近來，英國衛生部分布當地的新冠變種病毒傳播能力比常態高出70%，更帶來一陣恐慌，各國先後禁止旅客自英國入境。雖然不斷有疫苗的好消息傳出，然而這場與病毒的搏鬥仍然充滿不確定性，抗疫很可能還是2021年的主題。

回想起今年初農曆年間，中國因疫情而全國封城，至今年底歐洲又在封城中渡過聖誕，疫情爆發已有近一年。雖然各國尖端的疫苗陸續推出市面緊急使用，已令我們隱約看到終點，但這個終點似乎還是很遙遠。疫苗要於全球有效接種估計還要數以月計，但疫情在冬季快速惡化，很可能在此之前做成更大傷害。而且，正如英國變種病毒所說明，病毒在經歷如此大規模的傳播後，有充份可能演化出新的變種，而現有的疫苗未必能全面應對變種病毒。即使調校疫苗應對變種要比研發簡單快捷，但一旦要重新接種，又可能會需時數月。

這個聖誕仍要在疫情中渡過。（資料圖片）

抗疫持久難免疲勞

我們不應假定疫情真的可以很快完結，至少在來年的大部分日子估計也得繼續抗疫。抗疫變得沒完沒了，但市民在經歷了長時間的抗疫早已展得疲態盡現。一方面，不少市民已對抗疫與病毒感到麻木，即使近來香港爆發第四波疫情政府收緊了防疫政策，但成效卻明顯未如之前理想，當中與市民意識開始鬆懈不無關係。正如一些專家所言，在假日期間，不少市民仍然會聚集於商場之中，對疫情控情提高了難度。另一方面，經濟也受不住經常性的打斷，長此下去香港的經濟環境實在令人擔心。

香港政府的抗疫政策一直不能到位，是本地疫情反覆的根本原因。香港政府處理疫情「見步行步」，欠缺整體長遠的戰點。當疫情嚴峻時便加緊控制，當稍好時便很輕易放鬆。當然，該放鬆時便當放鬆，但政府卻似是「好了瘡疤忘了痛」，沒有找緊時機做好「外防輸入、內防反彈」的措施，引致疫情一波接一波、沒完沒了。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港確診數字在高位橫行，周末亦有不少市民出街，政府或有需要進一步收緊社交距離措施。（資料圖片）

政府在處理疫情必須要有一個整體戰略，做到嚴控本地疫情，才能儘快令市民回復有限度的正常生活，以及恢復與內地的來往。不然繼續「見步行步」地拖延時日，市民總會有疲於奔命不能忍受的一刻，誰也不想看到社會只剩下群體免疫這種不道德的選擇的時刻。內地封城充份地證明了「長痛不如短痛」的道理。香港不是要封城，但政府應該展示決心，盡快控制疫情，做好防輸入的工作，才能令市民安心。