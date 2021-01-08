【新冠肺炎】尊重多元聲音是大國的應有表現

正當歐美多國疫情仍然肆虐，最先爆發疫情的中國在一年後大體恢復常態，但疫情的教訓畢竟非常深刻，值得國人在常態之中反思當時的種種不正常狀態，藉以吸取教訓。《香港01》記者上月重返疫情首發地武漢，訪問了因出版《武漢日記》而備受爭議的作家方方。從她的經歷不難看到一些網民缺乏公民素養，腦袋充斥狹隘民族主義，對於哪怕是溫和的聲音也極力抵制。

方方曾任湖北省作家協會主席，屬「體制內」作家。去年年初武漢封城後，她從1月25日起每天撰寫日記，記錄封城期間的所見所聞和心路歷程，直到3月25日為止。原本，沒有人關心她寫了什麼，但4月份其日記將要在海外出版的消息傳出後，輿論便出發現兩種截然不同的反應：一些人覺得出版未嘗不可，畢竟這是多元表達，另一些人則覺得方方向西方「遞刀」，對其做法有所保留。

所謂「遞刀」論，歸納起來有兩種：一種相對有邏輯，即西方對中國本來就有偏見，加上疫情確實首先在中國爆發，而湖北官方又確實曾經疏於應對，出版等同向急於向中國追責的西方提供證據；另一種則毫無理性可言，認為出版有違「主旋律」，為了制止出版，上綱上線，指責方方是「出賣國家利益」的「漢奸」，甚至泄露方方的住址，「組隊去武漢殺人」。

狹隘民族主義不可取

第二種說法顯然是情緒式反應，而有這種反應的人，估計也沒有細心讀過《武漢日記》。日記雖然提出批評，但其實相當溫和，記載了食物、寵物、睡眠、朋友之類的生活瑣事，也寫有在武漢建立災難紀念碑之類的感性內容，很難聯想到作者是在挑戰國家利益。按照方方受訪時的說法，六十篇日記旨在實是求是，「希望政府能保持常識以及期待追責，如此而已」。

迄今為止，日記仍然無法在內地出版，或許是因為極左輿論和部份「寧左勿右」的官員阻撓所致。但他們應當思考，多元聲音是否和國家利益必然有衝突。正如方方所說，如果「連對個體的同情都不能表達」，可能「讓西方讀者認為中國的言論空間這麼狹窄」，更嚴重甚至會令人質疑中國「作賊心虛」，這又是不是另一種「遞刀」？

一場突如其來的疫情，曾經令中國政府和人民手足無措，但憑藉官方逐漸採取有效措施應對，加上人民願意犧牲短期自由，中國最終克服了考驗，這是了不起的治理表現。但一個國家的成就，是否只能以讚美去論證，而不能經受得起批評和質疑？任由腦袋充斥狹隘民族主義，動輒上綱上線，對於中國社會思潮的蓬勃發展，不見得有任何益處。