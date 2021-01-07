【新冠肺炎】逾兩百港人滯英　當局可彈性協助

因英國出現變種病毒，港府於12月22日禁止所有英國載客航班來港，以及禁止包括香港居民在內的於英國逗留超過兩小時的人士入境。這一決定讓逾200港人滯留英國，而這已不是第一次發生港人有家難歸的情況。

早在去年社會討論是否應接回被困湖北港人起，我們便提醒政府，在疫情將長期存在情況下，港人滯留他鄉需要「撤僑」的案例或將多次發生，政府應制定所謂香港「撤僑」的原則。只可惜英國突現變異病毒後當局煞停航班，再次造成港人滯留問題。目前入境處只建議滯留英國的市民到杜拜「過冷河」21日，然後再回港，此外沒其他資訊與協助。

逾30名港生滯留英國倫敦希斯路機場。(資料圖片)

風險管理之法不一而足

政府固然要考慮滯英市民回港或會帶來防疫風險，但這並不應成為政府對香港居民滯留在外置之不理的藉口。不管是當初接回湖北港人、還是秘魯港人，當地的感染風險都同樣高企。經過此前經驗，政府應該明白這不是二選一的問題，而是如何做高風險的防範問題，比如要求他們持核酸檢測結果登機，另尋專門的集中隔離場地與普通隔離人群分開來等。

當然，社會和政府內部或許都會有聲音認為滯留在外者始終是少數，是否值得社會負上這麼大的風險，又或者協助他們是否是高「性價比」的選項。然而對滯留在外的港人予以協助是不單單是一場商業的計算，更是一個政府對其居民的責任，也是建立民眾與政府彼此信任的重要時機。更何況目前滯留英國的港人既有孕晚期的待產孕婦，又有需要回港覆診的長期病患等，港府應盡力予以更多協助，而不是讓他們自求多福。

12月22日，英國拉姆斯蓋特（Ramsgate），上千貨車停泊在曼斯頓機場（Manston Airport），等候過境法國。就英國發現新冠肺炎的變種病毒株，法國於12月20日臨時關閉往來英國的邊境，大批貨車滯留英國肯特郡（Kent）。（Dan Kitwood/Getty Images）

應幫盡幫的原則先行

此次港人滯留英國，以及此前港人滯留湖北、鑽石號、秘魯等事件中，社會在討論是否應予以援助時都難免被政治立場、社會情緒帶偏話題。比如因為港人在當地展示的政治標語而質疑應否予以援助，因為臆測港人外出的動機和人品而對協助有所保留等。然而協助滯留在外的居民不應基於受助人的人品、政治立場等，這類情況的共通本質都是香港居民滯留外地，甚至在有危機的情況下，政府的協助角色和如何協助的問題。至於具體的援助方案、是否自費、公帑援助多少等問題則可在對自身居民「應幫盡幫」的原則下展開具體規劃。

病毒還在擴散、變異，滯英港人或不是最後一批在他鄉走投無路需要政府援助的香港居民。而即便在疫情過後，居民因各種原因滯留他鄉仍是不鮮見的情況。我們的政府和社會都需要去構思一個基本的援助原則和框架，不讓少數人在困境感覺被遺棄。