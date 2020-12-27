經濟持續向上　市民無家可歸？

香港社會服務聯會（社聯）周三（23日）公布兩年一度的「香港社會發展指數2020」，評估本港社會在房屋、家庭團結、環境質素、文娛、政治參與、人身安全、康體、衛生健康、經濟、治安、公民社會力量、教育、國際化及科技等領域的最新表現，結果發現本港回歸以來二十餘年發展持續失衡，在經濟、科技、國際化等領域的分類指數高速增長同時，民生相關指數卻發展緩慢甚至出現了倒退跡象。

社聯指數以1991年為基準年（指數=100），2018年的整體社會發展指數為227，較2016年高出21點，當中經濟分類指數從1998年起穩步上升172點成為表現最佳領域，而科技、國際化分類指數亦分別上升483及364點。有關成績展現香港經濟過去20年「欣欣向榮」的景象，但隱藏在背後的卻是經濟成果分配不均、社福政策無法達成社會財產二次分配的種種惡果。

李生李太結婚30多年，兩人一直相依為伴。（李澤彤攝）

經濟表現居首 房屋質素包尾

轉看家庭團結、房屋分類指數，我們可以看到它們分別錄得-107及-314分的低分，這就意味着香港在經濟發展穩步上揚之際，基層市民生活質素卻是逆經濟發展地急遽轉差，其中「房屋」指數於2002年後就一直倒頭下滑，並在2010年後跌至負數，成為表現最差領域。香港經濟變好，但市民生活狀況卻大不如前，如此畸形的經濟發展已非新鮮事，但政府多年來彷彿無動於衷，市民生活狀況也更令人憂心。

房屋問題積壓多年未能解決，相反還要每況愈下、不進反退，而居住空間不足與租金成本上升自然亦會連帶引起家庭關係惡化、結構性貧窮窮等其他社會問題，例如一個家庭居住面積細小，家人之間的爭執或負面情緒很容易無處可逃，從而釀成虐待配偶、兒童或長者的家庭暴力悲劇，而這些個案數目正是得分同處低位的家庭團結分類指數指標，可見房屋問題也可能會影響家庭關係。

無論如何，社聯指數再次反映房屋問題已成本港深層次矛盾的癥結，香港政府注重經濟發展同時也要照顧基層生活，設法改善基層收入以及處理房屋問題，包括盡快收回棕地及發展商所囤農地建設公屋，以及從社福制度建設生活保障安全網，保障基層應有最底限度的有尊嚴的生活。面對已拖垮港人生活多年的房屋問題，當局必須痛定思痛，勿讓社會問題一拖再拖繼續惡化下去。